L'Alfa romeo Tonale diesel apre la selezione dei 15 modelli a gasolio dai bassi consumi. Tonale è il modello che segna la metamorfosi di Alfa Romeo. Pur rimanendo fedele al proprio dna di sportività italiana dal 1910, con Tonale, la Casa del Biscione evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell'elettrificazione. Il nome segna la continuità evolutiva con Stelvio in un nuovo percorso che porta verso una nuova destinazione: il futuro. Sistemi Adas di livello 2 e due livelli di elettrificazione, Hybrid e plug-in Hybrid Q4, sviluppati da Alfa Romeo per garantire prestazioni di riferimento. Oltre alla versione a gasolio, sulla versione Hybrid Alfa Romeo esordisce in esclusiva l'inedito sistema a 48V Hybrid Vgt (Variable Geometry Turbo), specifico Alfa Romeo, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Nel dettaglio la versione selezionata è la Alfa Romeo Tonale Diesel 130 Super, lunga 453 cm, larga 184 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 500 a 1.550 litri. Nella versione Diesel 130 Super è spinta dalla motorizzazione a gasolio di 1.598 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 320 Nm. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 145 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 194 km/h.

