Alfa Romeo Tonale, Fca investe 1 miliardo per la produzione

1' di lettura

FCA spenderà quasi 1 miliardo di euro per avviare la produzione del nuovo SUV compatto Alfa Romeo Tonale e della Panda ibrida nello stabilimento di Pomigliano secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Reuters. La quale indica che l'investimento fa parte del piano annunciato lo scorso anno per un totale di 5 miliardi di euro di spesa in Italia entro il 2021 per lanciare i primi modelli elettrici e ibridi del Gruppo e ottimizzare la capacità produttiva degli impianti. FCA inizierà a costruire la nuova linea di produzione per la Tonale all'inizio del prossimo anno secondo quanto riferito dai sindacati dei metalmeccanici in una nota inviata a Reuters dopo un incontro con FCA. Un cui portavoce ha confermato l'indiscrezione, aggiungendo che l'investimento per i due modelli sarebbe “più vicino a 1 miliardo di euro che a 500 milioni di euro” e dichiarando che un “SUV compatto premium” sarà prodotto nello stabilimento di Pomigliano, senza confermare che si tratti dell'Alfa Tonale, insieme alla Panda ibrida. La produzione della Panda ibrida dovrebbe iniziare nella prima metà del prossimo anno con la Tonale che seguirà nella prima metà del 2021.

All'inizio di quest'anno FCA ha dichiarato che avrebbe investito 700 milioni di euro nella linea di produzione per la nuova Fiat 500 elettrica a Mirafiori. La produzione inizierà nel secondo trimestre del 2020. Anche le versioni ibride di Jeep Compass e Renegade e Maserati Levante raggiungeranno il mercato l'anno prossimo.