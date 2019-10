Alfa Romeo Tonale, le immagini sfuggite in rete del baby suv italiano La versione definitiva del suv compatto della Casa del Biscione immortalata in occassone di un evento destinato ai potenziali acquirenti. La Tonale porterà al debutto la prima motorizzazione ibrida plug-in di Corrado Canali

2' di lettura

Come spesso succede sono sfuggite in rete le prime immagini di quella che sembra essere la versione definitiva dell'Alfa Romeo Tonale, il suv compatto che aveva debuttato sotto forma di concept al Salone di Ginevra a marzo di quest'anno.

A quanto risulta le fotografie sarebbero state scattate durante un evento destinato ai potenziali clienti della vettura, per i quale l'Alfa Romeo mostrava insieme al Tonale in versione definitiva a confronto con alcune delle potenziali rivali e in particolare l'Audi Q3, la Bmw X2, la Nissan Qashqai e la Range Rover Evoque.

Dalle prime foto la Tonale che secondo il costruttore non sarebbe ancora in una versione completamente definitivo, propone alcuni dettagli diversa rispetto al prototipo di Ginevra come ad esempio i fanali anteriore che sono diventano più grandi e delle luci posteriori che, invece, sono unite fra loro da un fascione trasparente molto più spesso rispetto a quello del prototipo.

Sempre al posteriore sono diversi anche gli scarichi e il fascione che ha aspetto decisamente inedito all'originale. Restano, invece, invariati altre soluzione di stile tipici dell'Alfa Romeo, come la grande mascherina al centro del frontale e le maniglie dietro nascoste alla vista.

Non ci sono immagini sugli interni della vettura che potrebbero risultare più simili a quelli del concept di Ginevra. La versione di produzione dell'Alfa Romeo Tonale dovrebbe debuttare nel 2021 e sarà, di sicuro, la prima Alfa Romeo disponibile con un motore ibrido plug-in.

La vettura Alfa Romeo sarà prodotta nell'impianto di Pomigliano d'Arco, in Campania che, fra l'altro, di recente è stato aggiornato per poter ospitare la linea di assemblaggio del nuovo suv con un investimenti complessivo di circa 1 miliardo di euro pianificati interamente da parte del Gruppo FCA.