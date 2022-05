Alfa Romeo Tonale incentivi 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per l'Alfa Romeo Tonale, grazie ai 135 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione Hybrid 130 Super. Tonale è il modello che segna la metamorfosi di Alfa Romeo. Pur rimanendo fedele al proprio DNA di sportività italiana dal 1910, con Tonale, la Casa del Biscione evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell'elettrificazione. Design inconfondibilmente italiano e fedele al concept da cui prende origine, Tonale presenta tecnologia, software e sistemi di elettrificazione allo stato dell'arte concepiti per essere al servizio del dna del Marchio, un universo di servizi innovativi dedicati al cliente. Il nome segna la continuità evolutiva con Stelvio in un nuovo percorso che porta verso una nuova destinazione: il futuro. Sistemi Adas di livello 2 e due livelli di elettrificazione, Hybrid e plug-in Hybrid Q4, sviluppati da Alfa Romeo per garantire prestazioni “best in class”. Sulla versione Hybrid Alfa Romeo propone una vera esperienza di guida elettrificata: esordisce in esclusiva l'inedito sistema a 48V Hybrid Vgt (Variable Geometry Turbo), specifico Alfa Romeo, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Nel dettaglio la Alfa Romeo Tonale Hybrid 130 Super è lunga 453 cm, larga 184 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 500 a 1.550 litri. Nella versione Hybrid 130 Super costa 35.500 euro incentivi esclusi con motorizzazione ibrida benzina di 1.469 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 240 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 135 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 195 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.600 chilogrammi.

