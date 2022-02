Alfa Romeo Tonale interni

Gli interni della nuova Alfa Rome Tonale presentano il nuovo sistema di infotainment caratterizzato da due schermi da 12.3 per la strumentazione e da 10.2” per il touchscreen in plancia. Inoltre, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), il nuovo sistema infotainment garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati. Al centro del quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, spicca il nuovo schermo TFT da 12,3” totalmente digitale. Inoltre, il cluster può essere riconfigurato attraverso tre grafiche: Evolved, Relax ed Heritage. Il tunnel centrale accoglie il nuovo selettore di modalità di guida D.n.a. Inoltre, la plancia presenta un inserto retro illuminato con effetto battezzato “unexpected back light”: quando la fascia è spenta appare una grafica mentre, quando si accende, la prima scompare e ne affiora una nuova di fondo grazie alla retroilluminazione disponibile in diverse colorazioni.



2/11 4/11 Menu