Alfa Romeo Tonale: prezzo, dimensioni e allestimenti. Tutto quello che c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La nuova Alfa Romeo Tonale è pronta a entrare nell'affollato segmento dei C-Suv, puntando su un piacere di guida all'altezza del marchio sul cofano. Disponibile in abbinamento a motorizzazioni ibride, plug-in hybrid e diesel, la Tonale dispone di un completo pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida e presenta a bordo un ambiente connesso e rifinito con cura.

Alfa Romeo Tonale dimensioni

Le dimensioni la posizionano nel segmento dei C-Suv, come confermato dalla lunghezza di 4.53 metri, la larghezza di 1.84 m. e l’altezza di 1.60 m. La piattaforma è in comune con la Jeep Compass la nuova Alfa Romeo Tonale si distingue per lo stile personale, caratterizzato da dettagli come il “Trilobo” e il distintivo “Scudetto” del Biscione.

Loading...

Alfa Romeo Tonale interni

Salendo a bordo dell'Alfa Romeo Tonale si viene accolti dal nuovo sistema di infotainment caratterizzato da due schermi da 12.3 per la strumentazione e da 10.2” per il touchscreen in plancia. Inoltre, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (Ota), il nuovo sistema infotainment garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati. Al centro del quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, spicca il nuovo schermo da 12,3 pollici totalmente digitale. Inoltre, il cluster può essere riconfigurato attraverso tre grafiche: Evolved, Relax ed Heritage

Alfa Romeo Tonale, tutte le foto del nuovo suv italiano ibrido Photogallery25 foto Visualizza

Motorizzazioni Alfa Romeo Tonale

Su Alfa Tonale esordisce il motore Hybrid Vgt (Variable Geometry Turbo) da 160 cavalli. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Tct con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. La trasmissione consente infatti di partire e muoversi in modalità elettrica alle basse velocità, nelle manovre di parcheggio e in fase di veleggiamento. Al lancio è disponibile anche la versione Hybrid da 130 cavalli sempre accoppiata con il cambio Tct a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48 volt. Tra le motorizzazioni standard non manca la versione diesel da 130 cavalli. Il punto più alto delle prestazioni è garantito dal motore Hybrid Q4 da 275 cavalli, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato). La trazione Q4 è standard per la motorizzazione Plug in Hybrid.

Allestimenti Alfa Romeo Tonale

La nuova Alfa Romeo Tonale introduce una nuova logica di gamma che rende ancora più semplice la configurazione. Infatti, sono disponibili due allestimenti - Super e Ti - ciascuno con una caratterizzazione ben definita. La Super può essere personalizzata con l’adozione del pack Sprint. Invece l’allestimento Ti, che punta sull’eleganza, può essere arricchito con il pack Veloce.