Alfa Romeo Tonale, il primo elettrico sarà un suv

La Tonale è il suv compatto con cui Alfa sostituirà la Giulietta. Era un pallino di Marchionne quello di affidare la successione del modello più popolare del brand non più a una tradizionale berlina ma ad uno sport utility. Solo che la Tonale non è proprio un suv come molti si aspettavano. La Stelvio è muscolosa, la Tonale esprime più dinamicità e slancio. Inoltre è più compatta della Stelvio perché è lunga 20 di centimetri in meno, circa 445 cm, ma nel design offre tutte le tipicità del marchio. Nel design c'è un pò di Brera e della SZ. L'elettrico sarà in vendita nel 2022, sarà dunque un prodotto di Stellantis, ciooè della nuova realtà nata dalla fusione tra Psa e Fca e dovrebbe basarsi sulla piattaforma Cmp multi energy del gruppo Psa che già dà vista alle versioni elettrche di Peugeot 208, 2008, Opel Corsa, Mokka 2 e Ds3 Crossback