Alfa Romeo Tonale pronte le versione per l'America

L'Alfa Romeo Tonale è pronto allo sbarco sul mercato del Nord America previsto per il mese di giungo. La conferma è venuta al Salone di New York dove era presente il ceo del brand Jaen-Philippe Imparato al seguito del ceo del gruppo Stellantis Carlos Tavares. L’annuncio si accompagna coi dei primi esemplari per gli USA usciti dalle linee di produzione della fabbrica di Pomigliano d’Arco, l’unico che assembla il suv insieme al gemello Dodge Hornet. Unica novità estetica della Tonale americana sono le luci laterali obbligatorie

