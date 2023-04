Alfa Romeo Tonale, al Salone di New York debutta la versione per gli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alfa Romeo Tonale è pronto allo sbarco sul mercato del Nord America previsto per il mese di giugno. La conferma è venuta al Salone di New York dove era presente il ceo del brand Jean-Philippe Imparato al seguito del ceo del gruppo Stellantis Carlos Tavares. I buoni risultati di vendita ottenuti nel primo trimestre del 2023 devono aver convinto i vertici del brand a predisporre il debutto sul mercato americano dove gli appassionati di Alfa Romeo non mancano.

Alfa Romeo Tonale, prodotte le versioni americane

L’annuncio dello sbarco in America della Tonale si accompagna con dei primi esemplari per gli Usa usciti dalle linee di produzione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, l’unico che assembla il suv compatto per tutti i mercati del mondo, insieme al gemello Dodge Hornet.

Unica novità estetica che caratterizzano l'Alfa Romeo Tonale americana sono le luci laterali color ambra obbligatorie su tutte le automobili in vendita negli Stati Uniti fin dal lontano 1968.



Alfa Romeo Tonale, coi side market anteriori di serie

Sarà che si notano appena, ma sono, invece, quelle piccole luci arancioni visibili nella parte più laterale dei gruppi ottici anteriori e posteriori che servono a migliorare la visibilità dell’auto in particolare di notte, ma anche di giorno, quando le condizioni di luce sono più scarse. Come del resto è possibile vedere dal confronto visivo degli esemplari di Tonale destinati all’Italia rispetto a quelli che invece vanno al resto del mondo che non hanno i side marker anteriori.

Alfa Romeo Tonale, negli Usa niente targa anteriore

Utilizzando il configuratore online americano della nuova Alfa Romeo Tonale si può sapere che i nomi delle due colorazioni sono stati cambiati per i modelli che saranno in vendita sul mercato d’oltreoceano. Il nostro grigio Vesuvio metallizzato ad esempio diventa grigio Ascari negli USsa e il verde Montreal si trasforma in verde Fangio. Un’altra delle differenze evidenti per la Tonale è l’assenza del porta targa anteriore che non è obbligatorio in 21 dei 50 Stati degli Usa.

Alfa Romeo Tonale, negli Usa la Plug-in Hybrid Q4

Dove è invece obbligatorio come in California o in Texas, sarà probabilmente aggiunto un porta targa asimmetrico come quello italiano sul lato destro del paraurti frontale. La nuova Alfa Romeo venduta negli Usa è la versione Plug-in Hybrid Q4, in pratica la top di gamma ibrida ricaricabile alla spina con motore 1.300 cc turbo benzina ed elettrico che dichiara per gli USA 285 cv di potenza per un’autonomia elettrica di 48 km nel ciclo di omologazione americano EPA.