Alfa Sprint, meglio puntare sulla 2600 con 145 cavalli

L'auto, nonostante tutti i pregi appena elencati, non ebbe grosso successo: ne vennero consegnate infatti solo 704 esemplari fino alla primavera del 1962; il motivo è da ricercarsi nella scarsa brillantezza di questa gran turismo: peccato imperdonabile quando si indossa il marchio del Biscione; i 115 CV generosi cavalli sviluppati dal suo motore a due carburatori non erano infatti bastevoli a propellere adeguatamente questa macchinona che, rispetto alla ugualmente motorizzata 1900 Super Sprint, accusava sulla bilancia ben trecento chili in più.

E così la vecchia era in grado di sferrare sonore batoste alla neonata in ogni condizione di marcia; impensabile per gli Alfisti accettare una situazione del genere e la Casa Madre, con grande umiltà, ne prese atto in fretta; d'altro canto anche sulla berlina urgeva un motore più nobile e prestante e l'Alfa provvide creando un magnifico sei in linea con sette supporti di banco, tutto in alluminio e con doppio albero a camme in testa di 2,6 litri che, nella versione con tre carburatori destinata a Sprint e Spider, sviluppava 145 CV.

Tutta un'altra musica, insomma, visto che il corpo vettura rimaneva il precedente: i duecento all'ora si vedono da vicino ed anche le progressioni nelle marce basse sono imperiose. La 2600 Sprint viene presentata al Salone di Ginevra del 1962 ed a questo punto erano le finiture ad essere leggermente sotto tono in cotanta automobile ma comunque il successo finalmente arride a questa bella macchina, tanto che alla fine ne vennero costruiti quasi settemila esemplari, e così l'Alfa Romeo temporeggia fino al tardo 1965, dopo che da circa un anno aveva provveduto a montare i freni a disco anche dietro, per proporre una seconda serie con cruscotto in legno, interno esclusivamente in vera pelle ed impianto di climatizzazione migliorato.

A questo punto vi era ben poco da rimproverare alla 2600 Sprint: un consumo piuttosto elevato benché giustificato, in quegli anni, dalle prestazioni e, cosa ben più grave invece, uno sterzo dalla pesantezza inaccettabile; ipotizziamo siano stati questi i motivi che per tantissimi anni hanno relegato questo modello ai margini del collezionismo Alfa Romeo; per non parlare della originaria 2000 Sprint a quattro cilindri pressoché scomparsa dalla circolazione.

In ogni caso, ed in particolare la sei cilindri, recentemente si sono rifatte con gli interessi; rarefacendosi via via i buoni esemplari, la loro quotazione ha iniziato a salire velocemente ed oggi non è neppure pensabile avvicinarsi ad una 2000 per meno di quarantamila Euro con punte da sessantacinquemila per gli esemplari migliori di 2600, prima o seconda serie che siano; a breve riteniamo che, a queste quotazioni, entrambe non siano un affare irresistibile ma allungando il proprio orizzonte di investimento ad almeno una decina d'anni le soddisfazioni, in particolare per la 2600, non dovrebbero mancare.