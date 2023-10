Alfasigma compra la belga Jyseleca da Galapagos

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova acquisizione per Alfasigma. Il gruppo italiano, che ha appena avviato una mega operazione per acquisire Intercept Pharmaceuticals a Wall Street, ha siglato una Lettera d’Intenti per acquisire l’attività di Jyseleca da Galapagos, azienda biotecnologica globale con sede in Belgio, che sviluppa farmaci innovativi in ambito oncologico e immunologico.

L’operazione da 400 dipendenti

Nell’ambito dell’operazione, Galapagos trasferirà ad Alfasigma le attività di Jyseleca, comprese le autorizzazioni all’immissione in commercio in Europa e nel Regno Unito e le relative attività commerciali, mediche e di sviluppo. Jyseleca è un inibitore orale a somministrazione monogiornaliera JAK1, una nuova classe di farmaci caratterizzata da un meccanismo d’azione innovativo e da due indicazioni approvate: artrite reumatoide (lancio nel 2020) e colite ulcerosa (lancio nel 2021). Alfasigma accoglierà nel proprio gruppo circa 400 dipendenti in 14 Paesi europei con forti competenze specialistiche e manageriali in aree quali R&S, Medical Affairs, Market Access, Marketing e Vendite.

Il valore dell’acquisizione

Alfasigma pagherà un anticipo del valore di 50 milioni di euro a Galapagos, potenziali pagamenti milestone per un totale di 120 milioni di euro e royalty da una a due cifre sulle vendite europee. L’operazione in questione consentirà ad Alfasigma di aggiungere al proprio portafoglio un

prodotto innovativo e specializzato. Inoltre, la transazione rafforzerà la pipeline di Alfasigma con l’aggiunta di un nuovo programma di Fase 3 volto a estendere l’etichetta di Jyseleca a una terza indicazione.