Alfasigma fa shopping in Usa: 794 milioni per Intercept Pharmaceuticals

Fa shopping in America, Alfasigma S.p.A., società italiana di farmaceutica con sede a Bologna. È stato definito nelle ultime ore, infatti, un accordo di acquisizione con la biotech statunitense Intercept Pharmaceuticals. 794 milioni di dollari, il valore del deal, con l’azienda italiana che - assistita dallo studio Chiomenti - avvierà l’iter per un’offerta pubblica di acquisto in contanti così da acquisire tutte le azioni emesse e in circolazione di Intercept, per un valore di 19 dollari per azione...