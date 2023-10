Alfasigma firma l’acquisizione del farmaco Jyseleca dalla belga Galapagos, operazione da 120 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A distanza di neanche tre settimane dal rastrellamento al Nasdaq di azioni Intercept Pharmaceuticals, Alfasigma firma la lettera di intenti per acquisire un altro business internazionale delle biotecnologie. A finire nel mirino del gruppo farmaceutico bolognese controllato dalla famiglia Golinelli (1,2 miliardi di euro di fatturato e 3mila dipendenti) è la divisione Jyseleca dell’azienda Galapagos, nome commerciale in Europa e Giappone del farmaco a base di filgotinib contro l’artrite reumatoide e la colite ulcerosa della società di ricerca farmaceutica belga di Mechelen, quotata all’Euronext e al Nasdaq (circa mezzo miliardo di euro di fatturato e altrettanto di spesa in R&S nel 2022), che sviluppa farmaci innovativi in ambito oncologico e immunologico.

L’accordo prevede che Galapagos cederà ad Alfasigma il business di Jyseleca (filgotinib), comprese le autorizzazioni alla commercializzazione in Europa e nel Regno Unito e le attività di ricerca e sviluppo, oltre a circa 400 dipendenti in 14 Paesi europei. Alfasigma pagherà un anticipo di 50 milioni di euro a Galapagos, su un’operazione complessiva da 120 milioni di euro e royalty da una a due cifre sulle vendite europee. A sua volta Galapagos pagherà ad Alfasigma fino a 40 milioni di euro entro giugno 2025 per ulteriori attività di sviluppo legate a Jyseleca, un inibitore orale con due indicazioni approvate (artrite reumatoide, dopo il lancio nel 2020, e colite ulcerosa dal 2021), che nella prima metà del 2023 ha registrato vendite nette in Europa per 54 milioni di euro. Sui tempi per il completamento della transazione bisognerà aspettare l’accordo definitivo, sottoposto ad approvazioni normative e consultazioni con i comitati aziendali.

L'operazione annunciata ieri sera permetterà da Alfasigma di aggiungere al proprio portafoglio un prodotto innovativo e specializzato, che entra ora in un nuovo programma di Fase 3 volto a estendere l'etichetta di Jyseleca a una terza indicazione terapeutica, e di espandere la propria presenza in modo significativo nei mercati del Nord Europa, dove si concentra oggi la maggior parte delle vendite del farmaco di Galapagos, «e contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio nel campo gastrointestinale, consentendoci al contempo di accedere al mercato reumatologico», afferma Stefano Golinelli, presidente di Alfasigma.

Si tratta del «miglior risultato possibile per i nostri dipendenti, i pazienti, i medici specialisti, i nostri stakeholder e per Jyseleca - commenta Paul Stoffels, Ceo e presidente di Galapagos -. Voglio riconoscere gli enormi sforzi e i preziosi contributi dei nostri talentuosi team per portare efficacemente Jyseleca a molti pazienti in tutta Europa. Sono certo che potranno avere successo anche come parte di Alfasigma». Un'operazione win-win, conclude Francesco Balestrieri, Ceo di Alfasigma, e «un’altra pietra miliare nel nostro percorso di trasformazione e crescita internazionale».