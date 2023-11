Alfasigma, Italia prima al mondo nella cura del fegato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’azienda bolognese Alfasigma ha completato con successo la scalata, via Opa (Offerta pubblica di acquisto), alla casa farmaceutica americana Intercept. Sono state rastrellate tutte le azioni, a un prezzo di 19 dollari per azione in contanti. L’azienda italiana diventa un polo mondiale nella cura delle malattie del fegato.

I dettagli

I risultati dell’offerta sono stati comunicati dalla medesima società italiana, allo scadere dei termini, previsti un minuto dopo le 23:59, ora di New York, del 7 novembre 2023 (mezzanotte dell’8 novembre 2023 sulla costa orientale degli Stati Uniti): 31.158.412 azioni ordinarie di Intercept erano state validamente offerte e rappresentano circa il 74,5% delle azioni ordinarie in circolazione, secondo il depositario dell’Opa. Le condizioni dell’offerta pubblica di acquisto sono state soddisfatte e Alfasigma e Interstellar hanno accettato di pagare e pagheranno prontamente il depositario per tutte le azioni validamente offerte. Alfasigma prevede di completare l’acquisizione oggi, attraverso una fusione senza bisogno di voto in un’assemblea degli azionisti. Al momento dell’efficacia della fusione, tutte le restanti azioni ordinarie di Intercept non consegnate in Opa saranno convertite in un diritto (”warrant”) di ricevere la medesima somma di 19 dollari per azione in contanti. Una volta completata la fusione, Intercept diventerà una società interamente controllata da Alfasigma e le azioni ordinarie di Intercept non saranno più negoziate sul Nasdaq.

Loading...

Un’azienda di famiglia

«Noi di Alfasigma siamo “Farmaceutici per Passione”, come recita il nostro marchio” ha afferma il presidente Stefano Golinelli, della famiglia emiliana proprietaria della casa farmaceutica. «La passione è nel nostro dna ed è il volano dei nostri ambiziosi piani di crescita internazionale. Questa operazione consente di ampliare il nostro portafoglio di farmaci con Ocaliva, un trattamento per pazienti adulti affetti da Cbp, e di rafforzare la nostra presenza nel mercato statunitense, particolarmente strategico: vogliamo migliorare la salute e la qualità della vita delle persone”.

Leader internazionale nell’epatologia

Quella appena compiuta in America è un’acquisizione trasformativa, ha aggiunto l’amministratore delegato Francesco Balestrieri, che serve alla strategia «di costruire una solida presenza in gastroenterologia ed epatologia», principali aree di business di Alfasigma. «Questo accordo rappresenta un progresso significativo nel piano di crescita internazionale e non vediamo l’ora di lavorare con i nostri colleghi di Intercept per fornire opzioni terapeutiche innovative ed efficaci ai pazienti affetti da gravi malattie del fegato».