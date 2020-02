Alfonso Dolce: «Produzione e negozi, così sarà il 2020 di Dolce&Gabbana»

Stefano Gabbana e Domenico Dolce nel video di scuse che seguì il mancato evento di Shangahi

La disavventura di Shanghai

Il riferimento al calo di vendite e alla necessità di non indietreggiare di fronte agli ostacoli è legato, come forse molti ricordano, a quello che accadde a Shanghai 14 mesi fa: Dolce&Gabbana avevano programmato una sfilata eccezionale fin dal nome, anzi, dall'hashtag (#DGTheGreatShow), annullata a poche ore dall'inizio per un errore di comunicazione (minifilmati di promozione della sfilata postati sugli account social ufficiali), diventato valanga: un caso di studio nell'era di internet che ha ancora molte zone oscure.

L'alta sartoria di Dolce&Gabbana alla Pinacoteca Ambrosiana Photogallery34 foto Visualizza

Fatto sta che in poche ore partì un boicottaggio virtuale e poi reale e le vendite Dolce&Gabbana in Cina crollarono. «A novembre 2018 la Cina valeva il 20% del fatturato, 260 milioni – spiega l'ad –. Nei mesi successivi ne abbiamo persi 120, inutile negarlo. Ma a oggi ne abbiamo recuperati 60, cioè la metà. Il resto arriverà presto: lo dico perché siamo in Cina dal 2003, fummo il primo marchio ad aver il permesso di operare in autonomia nel Paese. I negozi diretti attualmente sono 45, 13 sono in franchising. Diamo lavoro a oltre mille cinesi e crediamo che la nostra immagine sia stata solo temporaneamente offuscata: il legame tra Dolce&Gabbana e i cinesi e tra la Cina e l'Italia è molto più forte di un incidente di comunicazione, chiamiamolo così».

Azione e reazione

Dolce&Gabbana non sono stati gli unici, in tempi recenti, ad avere problemi fuori dall'Italia: Gucci e Prada, ad esempio, negli Stati Uniti hanno presentato prodotti – poi concitatamente ritirati – accusati di razzismo verso gli afroamericani.

Il piano nobile del palazzo Dolce&Gabbana di Corso Venezia a Milano che ospita le collezioni uomo è dedicato alla linea Sartoria: le novità sono state presentate l'11 e il 12 gennaio e comprendono abbigliamento, accessori, gioielli e orologi.

Versace ha rischiato la crisi diplomatica con Pechino per aver “dimenticato” di specificare che Hong Kong è parte della Cina. Dior è stata accusata da attivisti per i diritti degli africani di appropriazione culturale. Le aziende che abbiamo citato hanno quasi tutte reagito nominando responsabili per la diversità e l'inclusione.

Diversa la scelta di Dolce&Gabbana: «Il rispetto per la diversità culturale e di ogni altro tipo è parte del nostro Dna, lo dice la nostra storia e l'evoluzione della nostra comunicazione – conclude Alfonso Dolce –. Nel 2019 abbiamo intensificato i viaggi dei top manager in Cina, rafforzando i rapporti con istituzioni e organizzazioni locali. Abbiamo partecipato in novembre al China International Import Expo e creato una collezione di foulard per celebrare la via della seta. Parliamo coi fatti, dimostriamo con i comportamenti che mai avremmo voluto, intenzionalmente, mancare di rispetto ai cinesi. O a chiunque altro».