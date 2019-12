Algeria, cronaca di un voto senza consenso. Il rischio è un presidente dimezzato

Eppure non sarà un volto normale.

Qualunque sia il risultato, il vincitore che uscirà dalle urne sarà un “presidente dimezzato”, privo di legittimità per molti algerini.

Certo, in teoria la legge elettorale non prevede una soglia minima di votanti. Quindi il futuro presidente del Paese più esteso dell'Africa potrà ritenersi autorizzato a governare con un pugno di voti. Il problema, tuttavia, non è chi vincerà. Ma cosa accadrà dopo. L’opposizione scesa in piazza, identificata con il nome Hirak, è ancora divisa. Il solo obiettivo che accomuna le sue diverse anime è , sul breve termine, delegittimare un voto che prolungherebbe un regime al potere dalla guerre di indipendenza dalla Francia.



Cinque candidati (graditi al regime) per una poltrona.

L’affluenza sarà per forza molto bassa. Bastava dare un’occhiata alla lista dei candidati, alla fine ristretta a cinque nomi “graditi” per comprendere come il “sistema” punti a perpetuare sé stesso.

Di Abdelmadjid Tebboune , la piazza non vuol sentir parlare. Lo considerano uno stretto collaboratore del capo di stato maggiore e uomo forte della fase politica post Bouteflika. Dal maggio all’agosto 2017 è stato perfino primo ministro.

E che dire di Ali Benflis? Già ministro della Giustizia nel 1988, è stato poi un attivo e influente membro del Fronte di liberazione nazionale (Fln), fino a essere candidato nelle precedenti elezioni presidenziali, arrivando in entrambe le occasioni secondo, alle spalle del presidente Bouteflika. Oggi, a 75 anni, viene visto come il candidato di punta del “Pouvoir”, il regime.

Azzedine Mihoubi ha iniziato la sua carriera come giornalista nel 1986. Poi ha ottenuto ruoli direttivi sempre più importanti nei media di Stato. Dal 2015 al 2017 ha ricoperto il ruolo di ministro della Cultura;

Abdelkader Bengrina è invece un politico moderato del Movimento islamista algerino del quale è stato anche segretario generale. Membro del Consiglio nazionale di transizione (1994-1997), ministro del Turismo e dell’Artigianato (1997-1999) e deputato dal 2002 al 2007, voleva rappresentare l’Hirak, l’opposizione algerina. Non ha convinto la piazza. Tutt’altro.