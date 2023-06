Algoritmi e big data dietro il detersivo: così P&G gestisce il ciclo dei consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, per vendere un detersivo serve l’algoritmo. E l’intelligenza artificiale, il machine learning, l’Internet of Things. Una volta bastava dire «lava più bianco». Oggi, il lavaggio deve essere impeccabile, rispettando i colori, la composizione del tessuto, le performance differenti di lavatrici ed asciugatrici, al massimo a 30 gradi per risparmiare sulle bollette di acqua ed elettricità. E con un packaging riciclabile al 100% con chiusura a prova di mani e bocche di bimbetti spericolati.

Per generare valore dalle crescenti richieste di efficienza del prodotto da parte del mercato, è il digitale a gestire ogni singolo segmento della vita di un prodotto da scaffale. Dalla ricerca scientifica – ancor prima che il prodotto nasca – al fine vita di un flacone. E per far questo, ogni componente della filiera – dai fornitori di materie prime a quelli del packaging, dalla logistica ai retailer sino ai clienti finali – sono profilati e monitorati (più o meno consapevolmente) attraverso una mole immensa di dati e informazioni. Ed è dalla capacità di leggere e mettere a sistema questo flusso immenso e continuo che passa il successo di un marchio di largo consumo.

Per questo, nella prima apertura alla stampa della sede europea di Procter & Gamble – nel corso dell’Innovation Expo per i 70 anni dell’headquarter, a Ginevra, dell’azienda nata a Cincinnati, Ohio, nel 1837 – Loic Tassel, president Europe di P&G, ha spiegato il modello di costruzione del business e come, oggi, una multinazionale del largo consumo assomigli quasi più ad una digital company.

«Dalla pandemia – spiega Tassel – abbiamo lavorato per accelerare dei trend che avevamo già avviato. Da un lato, accorciare la supply chain, dato che il 97% dei beni venduti sul continente è prodotto nei 32 poli produttivi che abbiamo in Europa, inclusi Gattatico e Pomezia. Dall’altro, grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale abbiamo rafforzato il network e la collaborazione con tutta la filiera dei non competitors (dai fornitori di materie prime ai produttori di elettrodomestici e packaging, sino ai distributori e ai retailers) per ricevere flussi continui di informazioni».

Dagli algoritmi proprietari e strumenti di realtà virtuale per progettare digitalmente molecole e creare formule, collegando dati in tempo reale relativi a costi e disponibilità di materie prime, allo studio delle prestazioni di lavatrici e asciugatrici per massimizzare l’efficacia del prodotto. Gli stessi elettrodomestici che – nella loro versione “smart” – sono potenzialmente in grado di profilare quali cibi mettiamo in frigo, quanto spesso facciamo la spesa, quanti bucati a settimana e quanta acqua consumiamo.