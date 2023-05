Algoritmi e chip per il record delle valvole Cimberio

Scelte che spingono in alto i risultati, con ricavi a 75 milioni (92% di export), nuovo massimo di sempre, e un organico di oltre 200 addetti che salirà ancora per effetto dell’ampliamento produttivo programmato, nuovo impianto da dieci milioni di euro contiguo al quartier generalde che entrerà in funzione ad inizio 2024.

«Il piano di investimenti di questi due anni prevede un impegno di 20 milioni, anche per internalizzare lavorazioni strategiche ed evitare i rischi visti di recente sulla rottura delle supply chain».

Investimenti alimentati rigorosamente con fondi interni, attingendo alle risorse accumulate nel tempo reinvestendo in azienda in modo costante la ricchezza prodotta. Azione che vede come punto di sintesi il grafico del patrimonio netto, salito ininterrottamente dal 1975 ad oggi per arrivare a 130 milioni di euro, quasi il doppio dei ricavi, oltre l’80% dell’attivo.

Pvviare alla scarsità di profili tecnici, Cimberio si è fatto promotore di una fondazione ad hoc, che eroga formazione a diversi profili. Schema di successo, che ha già formato 50 persone tra i 25 e 40 anni, ex-disoccupati ora tutti al lavoro nelle aziende del territorio. «Ora si parte con un corso di sei mesi per 20 manutentori - spiega Cimberio- accoppiando le persone alle aziende, in modo da realizzare da subito un’alternanza sul campo: noi da questo bacino ne assumeremo tre».

Schema innovativo, con un catalogo di corsi di upskilling e reskilling per vari profili con certificazioni ad hoc, che prevede la partecipazione diretta delle aziende anche come partner tecnologici per fornire i macchinari su cui effettuare la formazione. «Le imprese non sono più quelle del passato -commenta Cimberio - e imparare un mestiere non basta più, occorre evolvere di continuo. Questa Fondazione intanto dimostra come sia possibile collaborare in modo proficuo anche tra aziende concorrenti. Che trovano un punto di contatto nel rafforzamento di questo distretto: migliorare le competenze e dare un futuro ai giovani significa rafforzare il radicamento manifatturiero, che ancora è rilevante. Percorso faticoso ma vincente a tutto tondo, un valore aggiunto per le persone e per l’intero territorio».