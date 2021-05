Algoritmi al servizio dell’uomo che giudica (mai però al suo posto)

3' di lettura

Il giudice Bridoye (chi era costui?) aveva un suo metodo per esorcizzare l’alea dei processi. Quello di interpretare la parola “alea” nel suo significato letterale di dado. Cosicché, dopo avere accatastato in due pile le difese e le produzioni delle due parti, lanciava i dadi, una volta per l’una e una volta per l’altra, e assegnava la vittoria alla parte che aveva conseguito il punteggio più alto. È proprio contro l’aleatorietà dei giudizi – cruccio del personaggio frutto della fantasia del grande Rabelais – che si dirigono tutti quei progetti che puntano sulla “predittività” delle decisioni e intendono affidare a un algoritmo (e a chi sennò?) la soluzione del problema. Se ne è parlato di recente, con toni se non entusiastici, almeno molto positivi, anche sulle colonne di questo giornale, auspicandone un impiego nell’ambito del diritto tributario e si va diffondendo un’ampia letteratura sul tema (richiamo, per tutti, Garapon e Lassègue, La giustizia digitale, 2021, Il Mulino, in cui si indagano le implicazioni giuridiche e filosofiche di tale scelta). Negli Stati Uniti sono già in vendita e vengono utilizzati software operativi che sostituiscono l’avvocato e sono in grado di redigere atti semplici. Qui da noi si svolgono ricerche in collegamento fra uffici giudiziari e atenei dirette alla realizzazione di software in grado di classificare le sentenze e fornire un supporto all’attività del giudice. Aggiungo che, mentre scrivevo queste righe, mi è arrivato un messaggio di posta elettronica che magnifica il sistema di intelligenza artificiale Prometea adottato dai Tribunali amministrativi di Buenos Aires che, a quanto si dice, «risolvono casi giudiziari nel contenzioso amministrativo a struttura semplice e ripetitiva in… pochi secondi».

L’esigenza alla base di queste forme, non nuove, di informatizzazione della giustizia è la versione post-moderna del tema classico della certezza del diritto. In un dato ordinamento costituisce regola di civiltà giuridica e di eguaglianza sostanziale che il cittadino sia in grado, con ragionevole certezza, di conoscere in anticipo quale possa essere l’esito di una controversia. Rispetto al sistema delle imprese, la prevedibilità dell’esito di una lite consente una più oculata pianificazione dei costi. Nel diritto del lavoro la questione è stata affrontata, ai tempi del quarto governo Berlusconi, con il cosiddetto “Collegato lavoro” (l. n. 183 del 2010) con cui si è voluta attenuare la discrezionalità del giudice in quei casi in cui la legge evoca “clausole generali”, cioè concetti indeterminati (come la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento) imponendogli di tener conto delle previsioni dei contratti collettivi. In modo ancor più pregnante, il d.lgs. 23/2015 (Jobs Act) aveva previsto che la sanzione nei confronti di un licenziamento ingiustificato dovesse consistere in una mensilità per ogni anno di servizio, consentendo all’impresa di conoscere anticipatamente i costi. La Corte costituzionale ha però bocciato l’operazione, ritenendola irragionevole e fonte di diseguaglianze, e restituendo al giudice il potere di graduare la sanzione.

Ciò posto, al netto di esigenze condivisibili, non è inopportuno segnalare i rischi dell’operazione. Come funzionerebbe l’algoritmo? L’intelligenza artificiale è in grado di mettere insieme e aggregare miliardi di dati in un tempo brevissimo e dunque ben può raccogliere e ordinare i precedenti giurisprudenziale su un determinato tema e fornire una apprezzabile previsione su quale possa essere l’esito della controversia. Del resto – dicono i sostenitori del suo impiego nell’ambito del processo – non è questo che fanno gli operatori del diritto? Forse che non aggregano dati e da questi dati traggono gli elementi decisionali? Tutto vero. Il problema però è il passaggio dalla prima alla seconda fase dell’operazione.

Un conto è affidare all’algoritmo il compito di aggregare i dati per fornire, per così dire, “lo stato dell’arte” su una determinata questione, compito per il quale esistono da tempo efficienti banche dati e motori di ricerca per la loro raccolta ed elaborazione, ben altro conto è affidare all’intelligenza artificiale la soluzione della lite. Il punto di caduta della questione sta nel passaggio dalla fase ricognitiva a quella decisoria; è qui che si apre il necessario confronto fra l’intelligenza artificiale e quella umana. Una decisione che si basi solo su dati dedotti da precedenti è deterministica, esprime una giustizia con gli occhi rivolti all’indietro, il che può comportare esiti legati a una visuale schiettamente conservatrice. La giustizia, invece, si muove secondo un iter “non performativo”, implica contatti, presenze, rituali. La sentenza non può trascurare mai la specificità dei singoli casi; deve essere un abito su misura non un abito confezionato in serie. Soprattutto mancherebbe l’aspetto emotivo/emozionale della decisione, che secondo i neuro-scienziati costituisce una componente ineludibile del processo decisionale. Il diritto, se è scienza, è scienza umana e il ruolo dell’uomo, anche nell’era delle macchine e delle intelligenze artificiali, è insostituibile, anche se, anzi proprio perché, fallibile.