Algoritmo, ecco come la direttiva Ue trasformerà i rider in lavoratori dipendenti

Il trattamento dei dati personali

Le nuove norme proibiranno alle piattaforme di trattare determinate tipi di dati personali, come convinzioni personali, scambi privati con colleghi o quando un lavoratore non è al lavoro, e la direttiva introduce norme più protettive per il lavoro tramite la piattaforma nel campo della protezione dei dati. Le piattaforme dovranno inoltre trasmettere informazioni sui lavoratori autonomi alle loro dipendenze alle autorità nazionali competenti e ai rappresentanti delle persone che svolgono lavoro tramite piattaforma, come i sindacati. Secondo la nuova legge, una piattaforma non potrà eludere le norme ricorrendo a intermediari, ovvero quando i lavoratori hanno un rapporto contrattuale diretto con un soggetto diverso dalla piattaforma digitale interessata. Gli Stati membri dovranno garantire che le persone che svolgono lavoro tramite piattaforma attraverso intermediari godano dello stesso livello di protezione di quelle con un rapporto contrattuale diretto.





