Alibaba bond, emissione da 5 miliardi (in dollari) con ordini per 38 Gli investitori hanno fiducia nelle prospettive a lungo termine del gigante tecnologico nonostante i recenti giri di vite del governo di Pechino di Al.An.

C’è vita su Marte. Nonostante i recenti attriti con il potere politico, che ha prima fermato l’Ipo e poi imposto una trasformazione da fintech in holding della controllata Ant Group, Alibaba Group, fondato da Jack Ma ed e-commerce numero uno sotto la bandiera di Pechino, ha sorpreso positivamente acquisendo ordini per 38 miliardi di dollari per una emissione obbligazionaria da 5 miliardi. Una chiara conferma della fiducia degli investitori nelle prospettive a lungo termine del gigante tecnologico.



Il ruolo favorevole dei tassi Usa

Le obbligazioni in dollari comprendenti scadenze di 10 anni, 20 anni, 30 anni e 40 anni hanno raggiunto un prezzo da 30 punti base a 40 punti base inferiore rispetto alla guidance iniziale, compreso tra il 2,143% e il 3,251%. La forte domanda ha aiutato Alibaba a garantirsi costi relativamente bassi.

Obbligazioni analoghe emesse da Amazon a giugno hanno visto gli spread ridursi di circa 20 punti base rispetto al prezzo iniziale. Grazie a un calo dei tassi di interesse statunitensi, Alibaba ha anche ottenuto cedole inferiori su ciascuna delle sue nuove note rispetto a quelle vendute nel 2017.

Sulle orme di Tencent

La nuova vendita di debito in dollari è la più grande in Asia dall'emissione di 6 miliardi da parte della rivale Tencent a maggio. E l’operazione si completa tra le crescenti aspettative che l'impero tecnologico di Jack Ma possa aver evitato gli scenari peggiori - che andavano da un'acquisizione guidata dal governo a uno spezzatino delle sue società - dopo che l'imprenditore miliardario è tornato brevemente a a farsi rivedere in pubblico il mese scorso e Ant Group ha iniziato il suo processo di revisione e nonostante la stessa Alibaba sia oggetto di un’indagine antitrust.

«Le obbligazioni di Alibaba sono state ben accolte sul mercato, con prezzi notevolmente ridotti rispetto alle indicazioni iniziali. L'approvazione del piano di ristrutturazione di Ant ha ridotto l'incertezza sul contesto normativo, il che ha contribuito a un maggiore appetito per la nuova emissione di Alibaba», ha commentato Chang Wei Liang, macro strategist presso DBS Bank, a Singapore.