Alibaba “cavaliere bianco” di Suning, a vincere è la speculazione

Le grane di Suning a corto di liquidità

Questo non risolverà certo le grane di Suning sempre più a corto di liquidità. Suning Appliance Group Co., un’altra unità dell’impero Suning fondata dal miliardario cinese Zhang Jindong, invitato anche al 13esimo Congresso nazionale del popolo ma al quale una Corte di Pechino ha appena congelato le azioni per tre anni, ha rimandato il pagamento di oltre 5 miliardi di yuan in scadenza a febbraio.Ben 887 milioni di yuan (pari a 137 milioni di dollari) al 7,3% con scadenza 2023 sono stati rimborsati in extremis grazie all’intervento di una cordata di investitori

Suning Appliance ha ancora un titolo obbligazionario da 600 milioni di dollari in scadenza a settembre e altri 24 miliardi di yuan di titoli onshore in scadenza nel 2022 e nel 2023. Suning.com deve rimborsare o rifinanziare 1,7 miliardi di yuan di titoli locali entro agosto. I 500 milioni di dollari dovuti da Suning International Group in scadenza nel 2022 saranno trasferiti in tempo utile, stando a quanto ha dichiarato la società.

Zhang Jindong al 13esimo Congresso del popolo

I vantaggi per l’e-commerce di Alibaba

Come si potrà notare, la situazione di Suning è particolarmente delicata sul versante finanziario. Anche per il “cavaliere bianco” Alibaba i tempi sono duri, i motivi diversi, ma altrettanto in grado di condizionare il futuro della società.

La società di e-commerce nata ad Hangzhou ha sconfinato nel terreno della finanza utilizzando il grimaldello dell’e-commerce . Per queste ragioni Pechino ha avviato una profonda trasformazione del settore imponendo nuove regole, la separazione di attività finanziarie da quelle e-commerce, l’adesione alla nuova legge anti-monopolio e tutta una serie di altri onerosi adempimenti. In più è intervenuta anche l’Antitrust con multe e nuove regole. La stella di Jack Ma è tramontata. Ma la società resta fortissima nelle vendite online e può ricavare nuovi profitti grazie al boom delle vendite in streaming.

Suning ha certamente subito perdite nella componente retail, ma puntare gli occhi sulla componente sana dell’azienda dello Jangsu può aiutare a valorizzare la componente vendite di prodotti nella modalità e-commerce. Per questa ragione Alibaba potrebbe trovare un valore aggiunto reale entrando nel capitale di Suning.