Alibaba, conti in rosso per la prima volta: pesa la maxi multa dell’Antitrust cinese

2' di lettura

C'è sempre una prima volta. Anche per Alibaba, i cui conti sono finiti in rosso, per effetto della multa record da 2,8 miliardi di dollari inflitta dall'Antitrust cinese per abuso di posizione dominante.

Il colosso dell'e-commerce fondato da Jack Ma ha accusato un'inconsueta perdita operativa di 1,17 miliardi di dollari al 31 marzo 2021, avendo deciso, in base alle regole contabili, di anticipare in bilancio l'impatto della maxi multa comminata dall’antitrust di Pechino il 10 aprile.

Loading...

La zavorra della multa

Senza la voce straordinaria, si legge in una nota, l'utile operativo sarebbe stato in rialzo del 48% annuo, a 10,563 miliardi di yuan (1,612 miliardi di dollari). Per l'intero anno fiscale a fine marzo, il risultato operativo ha ceduto il 2%, a 89,678 miliardi di yuan (13,688 miliardi di dollari), scontando sia la maxi multa sia «le spese dovute alla compensazione versata ai dipendenti del gruppo per le azioni del braccio fintech Ant Group», la cui Ipo dei record da 35 miliardi di dollari fu bloccata a novembre a 48 ore dall'esordio dei titoli alle Borse di Hong Kong e Shanghai sulla scia di un durissimo discorso di Ma contro le autorità di regolamentazione tenuto a fine ottobre.

I ricavi, invece, sono cresciuti del 41%. In una dichiarazione, il ceo Daniel Zhang ha assicurato che Alibaba continuerà a «supportare i nostri commercianti e a investire in nuove attività e aree strategiche chiave».

Alibaba, Tencent e gli altri grandi attori tecnologici cinesi sono finiti nel mirino della leadership comunista, impegnata a frenare le piattaforme digitali dominanti e a regolamentare le loro attività che hanno raggiunto un'influenza senza precedenti sulla vita quotidiana di centinaia di milioni di consumatori.