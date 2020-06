Alibaba, la corsa delle Pmi verso l’e-commerce

Ma come si vigila contro la contraffazione del Made in Italy? «Il Vice President Global IP Enforcement del Gruppo Alibaba, l’americano ed ex procuratore Matthew Bassiur – ha aggiunto il manager – dirige la task force. Per tutte le aziende che registrano il proprio brand sulla piattaforma accertiamo siano originali o che non sfruttino gli originali per farsi promozione. Segnalazioni di falsi sono verificate e, tra le misure previste, si può arrivare fino alla chiusura dello store in 24 ore».

Non solo. In Cina, il lockdown si è tradotto, attraverso Alibaba, anche nell’inaugurazione di “fiere virtuali” . «Le aziende – ha concluso Cipriani Foresio – possono aprire veri e propri stand, che in base agli “spazi” e ai servizi connessi possono costare tra 2mila e 5mila dollari (a volte meno di un biglietto andata e ritorno per gli Usa). I clienti entrano liberamente o su invito. La fiera poi si svolge normalmente». Torneremo alla normalità? «Recupereremo il contatto umano, di cui abbiamo bisogno – conclude il manager –. Sull’e-commerce, indietro non si tornerà».