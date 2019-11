Alibaba, disco verde alla quotazione a Hong Kong Arriva il disco verde, secondo quanto riporta il Financial Times, alla quotazione di Alibaba alla Borsa di Hong Kong. Il prezzo dovrebbe essere fissato il 20 novembre con azioni che inizieranno a essere scambiate alla Borsa di Hong Kong nella settimana del 25 novembre di Andrea Biondi

Arriva il disco verde alla quotazione di Alibaba alla Borsa di Hong Kong. È il Financial Times a rilanciare la notizia citando due fonti vicine al dossier. Il prezzo dovrebbe essere fissato il 20 novembre con le azioni che inizieranno a essere scambiate alla Borsa di Hong Kong nella settimana del 25 novembre.

Stando a quanto riporta l’agenzia Bloomberg, l’offerta dovrebbe constare in 500 milioni di azioni. Nessun commento di Alibaba né dalla Borsa di Hong Kong.

Per la Borsa di Hong Kong la quotazione del gigante cinese dell’e-commerce – che avrebbe in programma di raccogliere fra i 10 e i 15 miliardi di dollari – è una importante pacca sulla spalla della piazza finanziaria asiatica. Che del resto lo scorso anno è intervenuto sulle regole per creare una “corsia preferenziale” alle “compagnie innovative” quotate a New York o Londra, e interessate a quella che è la seconda piazza finanziaria mondiale.

Una quotazione di successo, evidentemente, darebbe munizioni per investimenti tecnologici necessari, anche considerando la”rivalità” con campioni nazionali cinesi come Meituan e Tencent Holdings. Allo stesso modo un debutto di successo a Hong Kong rappresenterebbe un buon viatico per Daniel Zhang, che a settembre ha assunto la presidenza sostituendo Jack Ma.

Originariamente Alibaba, che è già quotata alla Borsa di New York, aveva presentato la sua candidatura per l'Ipo a giugno scorso, puntando a raccogliere fino a 20 miliardi di dollari. Poi il piano ha subito una battuta d'arresto, in concomitanza con il crescente disordine politico che c'è stato ad Hong Kong.