Alibaba, dai fondatori Ma e Tsai azioni in pegno per 35 miliardi di dollari

2' di lettura

I maggiori azionisti individuali di Alibaba, il gigante cinese dell’e-commerce, il cofondatore Jack Ma e il vicepresidente e cofondatore Joe Tsai, imprenditore e filantropo taiwanese con cittadinanza canadese proprietario della squadra di Nba Brooklyn Nets, hanno dato in pegno parte della loro quota complessiva di 35 miliardi di dollari nel gigante dell’e-commerce in cambio di prestiti significativi dalle banche, secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita documenti aziendali. Le azioni...