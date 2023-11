Alibaba, inchiesta Ue su AliExpress contro i medicinali contraffatti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per ora è solo una richiesta di informazioni ma l’approccio è quello di una inchiesta. La Commissione Europea ha inviato formalmente ad AliExpress una richiesta di informazioni ai sensi del Digital Services Act (Dsa) in particolare relativamente a quali misure sono state adottate per rispettare gli obblighi relativi alla valutazione del rischio e all’azione di mitigazione per proteggere i consumatori online per quanto riguarda la diffusione online di prodotti illegali come i medicinali contraffatti. AliExpress è un gruppo cinese di servizi “retail” on line controllato da Alibaba. Ora deve fornire le informazioni richieste alla Commissione entro il 27 novembre. Sulla base della valutazione delle risposte di AliExpress, la Commissione valuterà i prossimi passi. Ciò potrebbe comportare l’apertura formale di un procedimento ai sensi dell’articolo 66 del D.In caso di violazione sono previste sanzioni che possono giungere fino al 6% del fatturato annuo globale. in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’ispezione si prevedono sanzioni pari all’1% del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell’esercizio finanziario precedente.

Le misure successive

AliExpress - scrive la Commissione in una nota - deve fornire le informazioni richieste alla Commissione entro il 27 novembre 2023. Sulla base della valutazione delle risposte di AliExpress, la Commissione valuterà i passi successivi. Ciò potrebbe comportare l’apertura formale di un procedimento ai sensi dell’articolo 66 del DSA. Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, della DSA, la Commissione può imporre sanzioni per informazioni errate, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta da parte di AliExpress, la Commissione può decidere di richiedere le informazioni mediante decisione. In tal caso, la mancata risposta entro il termine potrebbe comportare l’irrogazione di penalità di mora. A seguito della sua designazione come Very Large Online Platform, AliExpress è tenuta a rispettare l’intera serie di disposizioni introdotte dalla DSA, inclusa la valutazione e la mitigazione dei rischi legati alla diffusione di contenuti illegali e dannosi e di eventuali effetti negativi sull’esercizio di diritti fondamentali