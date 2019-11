Alibaba, Ipo miliardaria alla Borsa di Hong Kong Il prezzo di collocamento è di 176 dollari di Hong Kong. Lo sbarco del gigante del commercio elettronico sul listino dell’ex Colonia britannica sarà di aiuto al mercato stesso che è impattato dalle proteste anti-governative di redazione Finanza

Alibaba raccoglierà fino a 12,9 miliardi dalla sua Ipo nel mercato di Hong Kong. Il colosso dell'e-commerce, con la più grande Ipo in un decennio alla Borsa dell'ex colonia, ha reso noto che collocherà 500 milioni di azioni al prezzo unitario di 176 dollari di Hong Kong, sotto quota 188 indicata la scorsa settimana. Saranno raccolti 11 miliardi di dollari che, con i 75 milioni di titoli aggiuntivi in caso di boom di richiesta, saliranno alla cifra

complessiva di 12,9 miliardi.

Il prezzo della quotazione è previsto con uno sconto del 2,8% rispetto alla chiusura dei suoi titoli alla Borsa di New York. Il collocamento, è il convincimento di tanti, sarà un importante propellente per il listino della ex Colonia britannica che è “attraversata” dalle continue proteste anti-governative.



A questo livello di prezzo Alibaba raggiungerebbe una raccolta intorno a 11,3 miliardi di dollari. Nell’eventualità fosse esercitata la “greenshoe” la cifra, per l’appunto, arriverebbe a 12,9 miliardi di dollari.

I titoli di Alibaba hanno chiuso a New York martedì 19 novembre al prezzo di 185,25, dollari. Il dato è, per l’appunto, a premio del 2,8% sul valore ipotizzato del collocamento. Di là da ciò va, però, sottolineato che lo sconto rispetto alla quotazione del 12 novembre scorso, prima che il collocamento fosse lanciato, è del 3,7%. «L’attesa, a ben vedere, era per uno sconto del 4%-5%. In tal senso il numero è piuttosto corretto» sottolinea Sumeet Singh, capo della ricerca di Aequitas.