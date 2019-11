Alibaba, Ipo da record a Hong Kong e il titolo vola

La quotazione a Hong Kong invia anche un più ampio messaggio politico-finanziario. Assicura un sostegno ai mercati finanziari di Hong Kong, mentre la città risente della prima recessione in un decennio e di una crisi politica che si sono innestate sull’onda delle protratte manifestazioni pro-democrazia.

Quotazione locale anche per altri big cinesi?

E se lo scorso giugno, quando inizialmente Alibaba aveva concepito il collocamento, l’ipotesi era stata di raccogliere fino a 20 miliardi, il fatto che l’operazione sia comunque avvenuta e sia stata multimiliardaria ha permesso a Hong Kong di tornare in vetta alle classifiche mondiali delle Ipo per i fondi raccolti. Da gennaio ha totalizzato oltre 34 miliardi di dollari contro i 24,73 miliardi del Nasdaq e i 22,59 miliardi del Nyse.

L’Ipo potrebbe adesso aiutare la strategia di Pechino di invitare le grandi aziende del Paese a quotarsi localmente anzichè puntare anzitutto su Wall Street e sugli Stati Uniti in un clima di rapporti tuttora tesi dovuti all’irrisolta guerra commerciale. Allo stesso tempo potrebbe mettere Alibaba al riparo dallo spettro di eventuali ritorsioni delle autorità americane di regolamentazione nei confronti di gruppi cinesi.

Il collocamento, più in dettaglio, è avvenuto a un prezzo inferiore del 2,9% rispetto a New York, per massimizzare l’interesse. Otto azioni ordinarie quotate a Hong Kong equivarranno a un titolo - un Ads, American Depositary Shares - quotato negli Usa, che dal loro debutto cinque anni fa sono lievitate del 173 per cento.

I segni di entusiasmo per l’appuntamento erano progressivamente emersi prima dello stesso D-Day dello sbarco. La domanda si era rivelata in eccesso rispetto ai titoli disponibili e poi collocati - 500 milioni più 75 milioni extra previsti in caso appunto di forte richiesta - rendendo l’Ipo “oversubscribed”, con oltre 200.000 piccoli investitori in coda per le azioni a fianco di numerosi investitori istituzionali cinesi e fondi globali attivi nella regione Asia-Pacifico. I primi titoli a Hong Kong hanno cominciato, non a caso, a essere scambiati sotto la sigla numerica 9988, considerata di buon auspicio e simbolo di eterna prosperità.