Alibaba, la nuova piazza è l’Europa: lancia la sfida ad Amazon e Zalando

Centoventuno miliardi in 3 mesi. A tanto ammontano le vendite nette di Amazon nel secondo trimestre. Un ammontare che non può non fare gola a chi già opera nelle vendite online ad altre longitudini. Non stupisce, quindi, l’intenzione del colosso Alibaba di scendere in campo anche in Europa per provare a intaccare il primato del gruppo di Jeff Bezos.

Lazada Group, che fa capo alla Alibaba Group Holding dal 2016 e conta ricavi per 21 miliardi di dollari, si prepara a sbarcare nel nostro continente, ...