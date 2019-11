Alibaba: punta a Ipo da 15 miliardi di dollari alla Borsa di Hong Kong Dopo lo slittamento per i disordini a Hong Kong la Ipo del gigante dell’e-commerce sarebbe in rampa di lancio secondo l’agenzia Bloomberg. Il colosso dell'e-commerce avrebbe in programma di raccogliere 15 miliardi di dollari di Andrea Biondi

Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba ha in programma di raccogliere 15 miliardi di dollari in una futura quotazione alla borsa di Hong Kong. Lo afferma oggi l’agenzia Bloomberg.

Il gruppo avrà un incontro all'inizio della prossima settimana con le autorità di Borsa, ha affermato Bloomberg. Questa è la più grande Ipo dal 2010 ad Hong Kong dove sono in corso forti disordini politici da cinque mesi che hanno rimandato la quotazione prevista per inizialmente per fine agosto.

Alibaba è già quotata, dal 2014, a Wall Street, dove ha raccolto 25 miliardi di dollari, record mondiale assoluto per una Ipo.

Il gigante cinese ha chiuso il secondo trimestre dell’anno contabile 2019-2020 con un utile netto in rialzo del 262% su anno a 70,74 miliardi di yuan (circa 9 miliardi di euro). Una performance determinata in misura significativa dai benefici di un'operazione non ricorrente, ovvero l'aver ricevuto una partecipazione del 33% nel capitale di Ant Financial.

Jack Ma lascia Alibaba, lo scettro passa a Daniel Zhang

A settembre la società ha registrato un passaggio a suo modo storico, con il fondatore Jack Ma che ha lasciato la presidenza esecutiva al ceo Daniel Zhang (47 anni). Il genio che nel 2014 ha stabilito a Wall Street il record della più grande Ipo della storia (25 miliardi di dollari), si dedicherà a filantropia (un po' come Bill Gates) e insegnamento. Ma non perderà di vista la sua creatura. Oltre alla quota in suo possesso farà parte della Alibaba partnership, che ha un ruolo di rilievo nelle governance di un gruppo da 460 miliardi di dollari di capitalizzazione e centomila dipendenti.