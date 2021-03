Alibaba rischia una multa da un miliardo. Lascia il ceo di Ant Group, Simon Hu Il gruppo di e-commerce è oggetto di indagine da parte del regolatore dalla fine di dicembre per «sospette pratiche di monopolio». Per Hu ufficialmente «motivi personali» di Alberto Annicchiarico

Alibaba rischia una multa record in Cina per pratiche anticoncorrenziali. Lo ha anticiapto il Wall Street Journal ricordando che il gigante dell'e-commerce è nel mirino del regime comunista da mesi. La multa potrebbe superare i 975 milioni di dollari (815 milioni di euro) pagati nel 2015 dal produttore di chip americano Qualcomm, la più grande sanzione anti-monopolio mai imposta da Pechino, secondo il quotidiano economico. Il gruppo fondato dal carismatico Jack Ma (che nella classifica globale dei miliardari ha perso molte posizioni da novembre a oggi) è oggetto di indagine da parte del regolatore per «sospette pratiche di monopolio».

Secondo il Wsj, le autorità accusano il gruppo di costringere i commercianti che vendono sui suoi siti a concedergli l'esclusiva, astenendosi dal commercializzare i propri prodotti o servizi su altre piattaforme di vendita online. Il gruppo è nel mirino delle autorità da quando fu decisa la cancellazione in extremis dell'Ipo da 34,5 miliardi di dollari della società di pagamenti e prestiti online Ant Group, che fa capo a Ma, dopo un suo ormai celebre discorso in cui l’ex insegnante aveva pesantemente criticato il ruolo dei regolatori finanziari cinesi e il sistema bancario mainstream. Secondo il Wsj, tuttavia, le autorità cinesi non vogliono «schiacciare un'azienda tecnologica tanto popolare tra i cinesi quanto gli investitori stranieri, purché si allontani dal suo eccentrico fondatore e si allinei maggiormente con il Partito Comunista».

E proprio oggi l'amministratore delegato cinese di Ant Group, Simon Hu, si è dimesso dal suo ruolo anche sulla spinta del profondo cambiamento delle operazioni del gigante fintech imposto dalle autorità di regolamentazione. Hu sarà sostituito dal veterano dell'azienda e presidente esecutivo Eric Jing (del quale aveva presto il posto nel 2019), che continuerà nel suo attuale ruolo di presidente.



«Il consiglio di amministrazione di Ant Group ha accettato la richiesta di dimissioni del signor Simon Hu, per motivi personali», ha fatto sapere Ant in una nota.

L'uscita di Hu dalla società arriva mentre Ant sta lavorando ai piani per passare a una struttura di holding finanziaria a seguito di intense pressioni normative per sottostare a regole e requisiti patrimoniali simili a quelli delle banche così invise a Ma. Il cambio di gestione arriva anche pochi giorni dopo che alcuni dipendenti di Ant hanno espresso frustrazione sui social media per non essere in grado di vendere le azioni della società che possiedono dopo che i regolatori cinesi hanno congelato il debutto in Borsa dell'azienda.