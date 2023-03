Alibaba si divide in sei, una mossa obbligata da Pechino che piace alle Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alibaba Group ha guadagnato a Wall Street, salendo dell’11%, dopo l’annuncio dello spacchettamento in sei unità deciso per mettersi in regola con la nuova normativa cinese. Il mercato ha premiato una decisione coraggiosa per il frangente particolarmente complesso in cui si colloca la decisione, con il domino globale delle banche fallite e la stretta sui mutui. La mossa di Alibaba Group permetterà alle unità individuate di quotarsi nei listini raccogliendo fondi dal mercato.

Un passo obbligato

Da almeno tre anni il Governo cinese ha spinto verso la separazione nelle aziende high-tech delle attività e-commerce da quelle finanziarie o digitali. Gruppi giganteschi che mettevano a repentaglio l’autorità centrale ora vengono a ridimensionarsi anche per reagire più rapidamente ai cambiamenti del mercato e aumentare il proprio valore. Bisogna anche considerare la necessità di reperire fonti fresche di finanziamento dal mercato. questa ragione

Alibaba Group Holding quindi ha dichiarato in un documento che si dividerà in Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group, Local Services Group, Global Digital Business Group, Cainiao Smart Logistics e Digital Media and Entertainment Group. L’azienda ha precisato che ogni gruppo sarà in grado di raccogliere capitali esterni ed eventualmente di effettuare una propria offerta pubblica iniziale, ad eccezione di Taobao Tmall Business Group, che rimarrà interamente di proprietà di Alibaba Group. In pratica Tmall Business Group, la piattaforma di e-commerce continuerà ad operare sul solco delle origini mentre il resto sarà collocato altrove.

Finanza vietata

Al tempo stesso Alibaba Group ha separato il suo futuro da quello di Ant Financial, dopo che il fondatore Jack Ma ha ceduto il controllo a gennaio, riducendo notevolmente la sua partecipazione nella società.

Il tycoon non a caso è riapparso in Cina dopo mesi di avvistamenti in giro nel mondo. Ha incontrato insegnanti e studenti alla Yungu School da lui fondata ad Hangzhou. Jack ma incontrato studenti e docenti, ed è sembrato in apparenza tranquillo e rilassato.