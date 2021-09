Alibaba stanzia 15 miliardi di dollari per il “comune benessere” della Cina

3' di lettura

Il ricco settore privato si fa carico di sanare gli squilibri del socialismo con caratteristiche cinesi che, a sua volta, da mesi sta colpendo il caos normativo che ne ha permesso la crescita smisurata. Jack Ma, il tycoon dell’e-commerce, caduto in disgrazia, vuol salvarsi oppure dà la linea agli altri tycoon arricchitisi con l’economia digitale, pari al 30% del Pil cinese, finiti nel mirino delle autorità perchè troppo indipendenti e affluenti? Di certo il fondatore di Alibaba è uscito dal cono d’ombra in cui era finito per staccare un assegno da 15,5 miliardi di dollari entro il 2025 a sostegno della strategia del presidente Xi Jinping sulla “ricchezza condivisa”, il nuovo driver della politica cinese.

Deng Xiaoping

Chi si è arricchito, deve restituire il surplus

Pechino ha lanciato il segnale e Jack Ma è stato lesto a raccoglierlo: restituite in qualche modo quanto avete guadagnato finora per contribuire a ristabilire condizioni di eguaglianza nel reddito dei cittadini. E chi meglio di lui, che vanta un patrimonio personale pari a quanto la piattaforma di pagamenti Ant Financial chiedeva al mercato con l’Ipo stoppata a Hong Kong e Shanghai?

Arricchirsi è glorioso, diceva Deng Xiaoping negli anni Ottanta, ma oggi le cose sono cambiate: chi si è arricchito troppo è bene che contribuisca alla prosperità comune, è il nuovo credo di Pechino per garantire la pace sociale in tempi difficili, tra Covid-19 e tensioni globali. Non solo attraverso la creazione di una società parallela ma, soprattutto, attraverso donazioni dirette che saranno gestite dallo Stato.

Piccole e medie imprese e raiders i beneficiari

In coda per versare, Alibaba non è l’unica società, ma è quella che fa più rumore. Tencent e Geely, si sono già allineate per contribuire alla nuova strategia del core leader Xi Jinping e contenere i danni legati al bombardamento normativo di Pechino che sta colpendo soprattutto il valore di Borsa delle società tecnologiche cinesi, dentro e fuori la Cina.

Il sito di Alibaba informa che i fondi andranno a vantaggio di piccole e medie imprese e dei lavoratori della gig economy come i corrieri, privi di copertura assicurativa e medica,mentre una gran parte andrà a vantaggio del “common prosperity development fund”.