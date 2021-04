Alibaba, la supermulta è solo l’inizio: in arrivo il divieto di concentrare prestiti

Il pericolo infatti sta nel fatto che una banca regionale non sarebbe in grado di controllare il profilo di rischio di clienti che siano in altre province, affidandosi dunque in tali attività esclusivamente ai partner. In tali circostanze, qualora una banca si affidi troppo a un partner o se la sua attività di prestito congiunta diventi troppo consistente, l’esposizione al rischio potrebbe diventare eccessiva.

CBIRC punta a costringere le banche più piccole a concentrarsi sulla loro attività primaria e a servire meglio l’economia reale, quella che produce beni e servizi.

La direttiva sui piccoli prestiti

Queste regole sono in linea con quelle stabilite nelle Misure Provvisorie per l’Amministrazione dei piccoli prestiti degli inizi di novembre 2020, a poche ore dall’IPO miliardaria di Ant Financial a Hong Kong e Shanghai, poi sospesa.

Le direttive di febbraio sono state emanate per affrontare varie sfide poste proprio dall’attuazione delle misure provvisorie, ovvero il primo atto con cui la Cina ha cercato di regolare le attività di prestito online delle banche.

Le Misure provvisorie, dal canto loro, impediscono ai prestiti su internet di essere utilizzati per una serie di investimenti rischiosi, tra cui l’acquisto di case, azioni e obbligazioni.