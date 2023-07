Alice Pizza cresce con Chef Express: previste 30 aperture in 5 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumenta l’offerta di pizza al taglio nelle stazioni, negli aeroprti e sulle strade italiane. Dopo la recente apertura all'interno della Stazione Porta Garibaldi di Milano e quella ormai prossima nell’aeroporto di Milano Malpensa, si rafforza l’alleanza tra Chef Express, colosso della ristorazione “on the go” da 636 milioni di fatturato e Alice Pizza, che ha chiuso il 2022 con un giro d’affari poco sopra i 100 milioni.

La partnership è annunciata in una nota dalle due società: «Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, leader in Italia nelle stazioni con 54 scali ferroviari e presente in aeroporti e aree autostradali per un totale di 410 punti vendita e 80 milioni di clienti serviti ogni anno e Alice Pizza, uno dei più importanti brand di food retail, con 200 punti di vendita a livello nazionale hanno siglato un accordo quadro in esclusiva della durata di cinque anni per portare la più grande realtà italiana nella categoria “pizza romana” nel mondo travel».

L'accordo – che prevede un minimo di 30 nuove aperture nei prossimi 5 anni nei canali aeroportuali, autostradali e ferroviari – si inserisce nella strategia già intrapresa da Chef Express per ampliare il proprio portafoglio brand ed è coerente con il percorso di crescita iniziato quattro anni fa da Alice Pizza con l'ingresso del fondo di investimento italiano, IDeA Taste of Italy.

«Questa partnership con Alice Pizza è per noi un'opportunità importante per presidiare un segmento, quello della pizza romana, con un brand che rappresenta un'eccellenza nel panorama nazionale. In questo contesto – ha commentato Cristian Biasoni, ceo di Chef Express – l'accordo risulta in linea con la nostra strategia di ampliamento del portafoglio di brand che ci permette di selezionare i formati più indicati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori nelle varie location. È quindi per noi un piacere poter garantire ai nostri clienti il gusto autentico della pizza romana in teglia di Alice Pizza, con cui fin da subito ci siamo sentiti in sintonia per l'eccellenza del prodotto e l'attenzione alla qualità del servizio».

«La collaborazione con Chef Express, consolidata con questo nuovo accordo – afferma Claudio Baitelli, ceo di Alice Pizza – si inserisce all'interno di un progetto molto più ampio di sviluppo della rete Alice Pizza in Italia attraverso nuovi canali, come quello del travel. Chef Express, per la sua consolidata esperienza in questo mercato e la grande professionalità dei suoi collaboratori, ci aiuterà a portare avanti la tradizione della pizza in teglia di Alice per farla apprezzare ad un pubblico sempre più ampio».