AliExpress propone anche il food italiano

AliExpress, la piattaforma di e-commerce che fa capo al gruppo Alibaba, punta più carte sull'Italia estendendo la sua offerta al settore alimentare. In questi giorni ha infatti avviato un marketplace che consente a società e venditori italiani attivi nel comparto del food di raggiungere online i consumatori dell'Eurozona, con l'obiettivo di estendere in seguito le possibilità di commercializzazione via Web all'intera Unione europea.

La società ha reso noto che i produttori in possesso di certificazione potranno anche scegliere il partner per le consegne, oppure rivolgersi a Cainiao Network, il ramo logistico di Alibaba che ha stipulato una partnership con Sda di Poste italiane. Con quest'ultima soluzione, per i Paesi dell'Eurozona i tempi di consegna sono indicati da 3 a 7 giorni, mentre in territorio nazionale ci vorranno tra le 24 e le 72 ore. «Siamo felici di espandere la nostra offerta a prodotti alimentari selezionati di qualità – affermano a AliExpress - Contiamo di contribuire a promuovere l'eccellenza del made in Italy e siamo convinti che rivolgendosi a noi gli operatori italiani potranno creare ulteriore valore».

L'iniziativa si inquadra nella strategia di espansione europea della società, che ha aperto nella scorsa primavera le registrazioni di operatori italiani, partendo dal settore moda e accessori. Nell'occasione il top management aveva sottolineato che il nostro Paese è stato scelto con un ruolo pionieristico per via dell'unicità e attrattività del made in Italy, in quanto considerato perfetto per ampliare la diversità e qualità dell' offerta della piattaforma. Al tempo stesso, era stato sottolineato che AliEpress intende aiutare le piccole e medie imprese a costruire e affermare il proprio brand. L'azienda sta facendo roadshow in varie città italiane per far conoscere le sue proposte. A fine agosto la sua piattaforma dovrebbe anche aprire il mercato russo ai prodotti italiani.