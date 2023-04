Alimentare, i sindacati chiedono 300 euro di aumento e 24 giorni di lavoro in meno all’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

C’è l’aumento, ci sono le tutele e c’è la riduzione dell’orario di lavoro. La piattaforma per il rinnovo del contratto dei 450mila lavoratori dell’industria e della cooperazione alimentare ieri è stata approvata dagli organismi direttivi di Fai, Flai e Uila e dai prossimi giorni verrà portata nelle assemblee dei lavoratori. Una volta emendata e approvata, verosimilmente entro fine maggio, inizio giugno, arriverà sul tavolo di Federalimentare e delle sue 13 associazioni e su quello di Agci-Agrital-Confcooperative Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare. I sindacati considerano le 2 trattative con un approccio unitario e chiedono un aumento salariale di oltre 300 euro nel quadriennio, per poter recuperare il potere d’acquisto perso con l’ultimo contratto. Oltre a un deciso rafforzamento del sistema di welfare nazionale.

L’aumento di oltre 300 euro

Entrando nel merito dei 300 euro, riferiti al parametro 137, 230 euro sono relativi all’aumento sui minimi e 70 euro sull’Incremento aggiuntivo della retribuzione, per consentire a tutti «di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta realizzando», scrivono le tre sigle in una nota. Ci saranno poi da aggiungere anche 30 euro per il trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello.

La riduzione dell’orario

Nella piattaforma appare centrale la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale, che per Fai, Flai e Uila deve passare da 40 a 36 ore, a parità di salario, per rispondere alla sfida del lavoro che cambia.Questo significa lavorare quattro ore in meno a settimana, ossia 16 ore in meno al mese. Malcontati parliamo quindi di 24 giorni in meno all’anno.

Relazioni partecipative

Il documento si sofferma sull’andamento positivo del settore e sottolinea che oltre al recupero economico l’obiettivo è «rendere il sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, e rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, a partire dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, realizzando anche una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, incrementando, al contempo, la salute e sicurezza in azienda e valorizzando lo strumento della formazione».

Rafforzamento delle tutele sull’appalto

In tema di appalti i sindacati chiedono infine di aumentare le attività non appaltabili, rafforzare le tutele in caso di cambio di appalto, potenziare la comunità di sito e individuare strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel contratto dell’industria alimentare tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito, contrastare la precarietà e limitare il ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.