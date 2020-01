Biscotti e bevande alla cannabis: in Gazzetta Ufficiale la quantità limite ammessa

La norma che disciplina la filiera, infatti, regolamenta solo la coltivazione del prodotto e fa riferimento a una soglia di tolleranza ampia, compresa in una forbice tra lo 0,2 e lo 0,6% di Thc. La sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta in maniera restrittiva sulla norma, ma invitava il legislatore a riconsiderare la materia «cosi da delineare una diversa regolamentazione».

Ora la filiera tutta chiede regole e limiti chiari, che delineino i contorni di liceità e mettano produttori e commercianti al riparo dalle azioni della magistratura. Per Coldiretti la canapa rappresenta «il ritorno di una coltivazione che fino agli anni Quaranta era più che familiare in Italia, tanto che il Belpaese – con quasi 100mila ettari – era il secondo maggior produttore di canapa al mondo (secondo soltanto all’Unione Sovietica). Il declino è arrivato per la progressiva industrializzazione e l'avvento del boom economico, che ha imposto sul mercato le fibre sintetiche, ma anche dalla campagna internazionale contro gli stupefacenti che ha gettato un ombra su questa pianta».

Attualmente il settore conta mille shop su tutto il territorio nazionale; 800 partite Iva agricole specializzate; 1.500 nuove aziende di trasformazione e distribuzione, diecimila addetti.