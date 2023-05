Fisco, Iva a zero e tassazione ridotta per chi rientra dall’estero: le ipotesi del governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aliquota Iva a zero tra gli obiettivi da raggiungere, ma con inserimento nell’attuazione della delega fiscale vincolato al reperimento delle risorse necessarie. Apertura a una riduzione delle aliquote delle imposte dirette per incentivare il reshoring (ossia il rientro delle società dall’estero), estensione del meccanismo di cooperative compliance alle persone fisiche per rendere più attrattivo il nostro Paese.

Sono, questi, alcuni dei chiarimenti forniti dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, nel corso del confronto sulla delega fiscale organizzato stamane a Roma dal Gruppo 24 Ore.

Leo ha ricordato che il meccanismo dell’aliquota Iva a zero, sperimentato durante la pandemia, rientra nel secondo segmento della riforma, legato ai tributi, «per i quali dobbiamo trovare necessariamente le risorse senza fughe in avanti. Vedremo quanto acquisiremo con la nota di aggiornamento e come verranno utilizzati i quattro miliardi a disposizione per la riduzione della pressione fiscale».

Rientro società dall’estero, possibile tassazione ridotta

Per quanto riguarda il rientro di società dall’estero o l’ingresso di nuove società, «oggi già sappiamo – ha sottolineato il viceministro - che se un’impresa viene in Italia con gli asset che aveva all’estero, a determinate condizioni, può riportarli non sulla base dei valori contabili ma di quelli correnti di mercato. Unire a questo una riduzione di aliquota per attrarre capitali penso si possa fare. Un’altra questione è invece quella in cui le imprese dismettano tutta l’attività estera e quindi non debbano trasferire bensì comprare beni in Italia: in questo caso, oltre a ridurre l’aliquota, si può pensare anche a una posta a titolo di avviamento, secondo modalità da delineare, per riconoscere in un certo lasso temporale anche inferiore rispetto ai 18 anni un elemento aggiuntivo che possa poi concorrere ad aumentare le agevolazioni per attrarre capitali esteri».

Per le persone fisiche che stanno all’estero e vogliano venire in Italia secondo il viceministro si sta lavorando, infine, per innestare nella cooperative compliance un meccanismo destinato a dare certezza anche a queste ultime: «se potessimo dire alle persone fisiche con dei trust o delle situazioni all’estero – ha sottolineato Leo – che abbiamo verificato la loro situazione e possono stare tranquille potremmo realizzare qualcosa in grado di rendere ancora più attrattivo il nostro Paese».