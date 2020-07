Alis (logistica e trasporti) chiede al Governo sostegni per il rilancio

«Finora non abbiamo avuto sostegno – continua Grimaldi – anzi subiamo i contraccolpi di scelte sbagliate». Fa riferimento all’emendamento del decreto Rilancio che pone nuovi requisiti per l’”autoproduzione” dei servizi a bordo (scarico e carico merci da fare in autonomia con personale interno) che rischia di «portare indietro di trent’anni il settore e penalizzarlo in termini di competitività», per dirla con le parole del presidente di Alis.

Rivedere le concessioni anche in mare

Pollice verso anche per la proroga di un anno della concessione a Tirrenia Cin. «Perchè il Governo non interviene come ha fatto con Autostrade? – si domanda il dg di Alis, Marcello Di Caterina – non ci sono le condizioni per procrastinare la convenzione che crea concorrenza sleale». In conclusione Alis chiede al Governo l’istituzione di un ministero del Mare e più attenzione al settore e all’economia blu.

Di ricostruzione del Paese hanno parlato sul palco di Sorrento, tra gli altri, il ministro della Ricerca e della Università Gaetano Manfredi, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus e ad di Invitalia, Vincenzo De Luca. Ennio Cascetta, amministratore Unico di Rete Autostrade Mediterranee (RAM), e il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia .

Manfredi: Nel Pnr attenzione al settore