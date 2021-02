Alitalia, 200 milioni per sopravvivere. Un hedge per Air Italy Leogrande pronto a chiedere nuovi fondi in attesa della cessione. Per la ex Meridiana manifestazione d'interesse da Abraxas Capital di Gianni Dragoni

(REUTERS)

Il commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande attende che si formi il governo per chiedere altri 200 milioni di euro per tenere in volo la compagnia in attesa della cessione che continua a slittare. La direzione generale Concorrenza dell’Ue ha confermato che ci dovrà essere un nuovo bando di gara per la vendita, «aperto, trasparente, non discriminatorio». Si riaccendono intanto i riflettori su Air Italy, la compagnia di Olbia spenta da un anno. È affiorata una manifestazione d’interesse con una lettera...