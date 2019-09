Alitalia, Abertis, Telepass: le partite aperte del gruppo L’uscita dell’ad e direttore generale dalla cabina di comando di Atlantia inaugura una nuova fase per la holding delle infrastrutture controllata al 30% dalla famiglia Benetton attraverso Edizione di Carlo Festa e Marigia Mangano

3' di lettura

L’uscita di Giovanni Castellucci dalla cabina di comando di Atlantia inaugura una nuova fase per la holding delle infrastrutture controllata al 30% dalla famiglia Benetton attraverso Edizione. Nell’immediato la gestione del gruppo potrebbe essere affidata a un sistema collegiale con tempi e modalità ancora da definire. Ma l’obiettivo, si apprende, è quello individuare in tempi stretti chi, dopo l’ormai ex amministratore delegato Castellucci, prenderà in mano i numerosi dossier aperti (e urgenti). Oltre alla delicato tema delle concessioni per Autostrade (vedere articolo in pagina), ci sono altre operazioni che Castellucci ha seguito personalmente e che necessitano di scelte rapide e condivise. L’impegno in Alitalia per esempio, ma anche la difficile gestione dei rapporti con gli spagnoli di Acs-Hochtief in Abertis, il gruppo spagnolo conquistato da Atlantia in “cogestione” con Florentino Perez. Senza contare il processo avviato per la vendita del 40% di Telepass.

Alitalia

La priorità è rappresentata in questo momento da Alitalia. La bufera ai vertici di Atlantia non compromette, secondo indiscrezioni, la partita della compagnia aerea e le trattative per concretizzare l’offerta vincolante proseguono come da programmi. La società dei Benetton è il potenziale quarto socio della cordata composta da Fs, Delta e ministero dell’Economia. L’offerta dovrà essere presentata entro martedì 15 ottobre dopo che il Mise ha concesso un mese di proroga, rispetto al termine scaduto domenica scorsa. Nel quadro immaginato sotto la gestione Castellucci, Fs e Atlantia dovrebbero avere la stessa quota nella «Newco Nuova Alitalia», il 35% ciascuno, su un capitale di un miliardo. O il 37,5% se Delta rimanesse al 10%; il Mef avrebbe circa il 15%. E’ altrettanto vero però che l’ad di Atlantia ha seguito in prima persona i contatti con gli altri potenziali soci della nuova compagnia sull’attuazione del piano industriale. Un tassello chiave per il via libera alla partecipazione di Atlantia al piano di salvataggio di Alitalia. Fin da subito la holding dei Benetton ha chiarito che l’investimento sarebbe stato condizionato all’approfondimento della «sostenibilità ed efficacia del piano industriale relativo ad Alitalia, inclusa la compagine azionaria e il team manageriale, e gli opportuni e necessari interventi per un duraturo ed efficace rilancio della stessa».

LEGGI ANCHE / Atlantia, via Castellucci: 13 milioni di buonuscita. Benetton: sotto shock per inchiesta

Abertis e la mediazione