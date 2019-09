Alitalia, trovato accordo su cassa integrazione per 1.075 lavoratori Intesa raggiunta nel giorno di scadenza della precedente accordistica. Ristretto il perimetro degli addetti coinvolti, rispetto alle richieste dell’azienda. I sindacati chiedono al governo di farsi da garante

Alitalia, raggiunto con i sindacati l’accordo della proroga della cigs

2' di lettura

Alitalia e sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria che scadeva proprio lunedì 23 settembre. La richiesta iniziale dell’azienda di nuova cassa per 1.180 lavoratori è stata ridotta di 105 unità a 1.075 (75 comandanti, 320 assistenti, 680 personale di terra). La nuova cassa è prorogata fino al 31 dicembre perché alimentata dal fondo straordinario del trasporto aereo che scade a fine anno.

I sindacati chiedono al governo che si faccia da garante per rifinanziarlo. Nello stesso periodo dello scorso anno i lavoratori in cigs furono 1.360. L’accordo di proroga della cigs per i lavoratori di Alitalia è stato sottoscritto dalla Filt Cgil, dalla Fit Cisl, dalla Uiltrasporti e dall’Ugl trasporto aereo. Non hanno invece firmato Anpac e Anpav. Lo si apprende da fonti sindacali.

Il numero massimo dei dipendenti da collocare in Cigs a rotazione, sospesi fino a un massimo di zero ore, sarà di 75 unità per il personale navigante comandanti, di 320 per il personale navigante di cabina e di 680 per il personale di terra. Per quanto riguarda i versanti finanziari e l’operatività in senso stretto, la gestione commissariale di Alitalia «adotterà le misure e le soluzioni di volta in volta maggiormente idonee a contemperare le esigenze, da un lato, di contenimento e ottimizzazione dei costi e, dall’altro, di continuità del servizio, tenuto conto dei riflessi stagionali tipici del trasporto aereo». Non manca l'attenzione per le politiche attive: in base all’accordo, Alitalia si è impegnata a «rafforzare i percorsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati dal programma di cigs al fine di favorire la possibile ricollocazione del personale nel ciclo produttivo». Alitalia ha inoltre condiviso un importante accordo gestionale per il personale di terra, per i piloti e gli assistenti di volo che interviene su delicati e sensibili aspetti operativi che saranno dettagliati dalle categorie.

«Positiva l’odierna intesa sul rinnovo della cassa integrazione», dichiara Francesco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporto Aereo. «L’accordo intercorso presso il ministero del Lavoro ha consentito, dopo un lungo confronto, di ridurre considerevolmente il numero degli esuberi presentati e richiesti dall’azienda su tutte le categorie professionali, compresi i lavoratori che sono collocati a zero ore, con l'avvio inoltre, di un percorso di riqualificazione per molte unità».