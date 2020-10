Alitalia addio, la Newco si chiama Ita (Italia Trasporto Aereo) Il decreto interministeriale che costituisce la Newco ha ampliato a anove le poltrone del cda. La sede della società è «nel Comune di Roma«, ma non si sa dove di Gianni Dragoni

Addio Alitalia. La Newco si chiama solo Italia Trasporto Aereo Spa, secondo il decreto del governo firmato la sera del 9 ottobre dai quattro ministri dell’Economia, Trasporti, Sviluppo economico e Lavoro. Anche lo statuto della società, allegato al decreto, conferma che non ci sarà più il nome Alitalia. La Newco avrà sede «nel Comune di Roma», ma non c’è scritto dove.

Capitale di 20 milioni

Il nome Alitalia rimane alla compagnia commissariata, la bad company che si svuoterà e trasferirà parte dell’attività alla nuova Ita. La compagnia parte con un capitale sociale di 20 milioni di euro, tutto detenuto dallo Stato, attraverso il Mef, come è stato stabilito dal decreto legge Agosto. Ma è da metà marzo che il governo ha previsto la costituzione di una nuova società pubblica per il trasporto aereo, con il decreto Cura Italia. Poi a maggio il decreto Rilancio ha introdotto il maxi-stanziamento di capitale di 3 miliardi. Anche questo con soldi pubblici, che sarà versato a rate, secondo le esigenze del piano industriale, si prevede in non meno di due anni. Lo statuto della Newco dice che «il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti». Lo statuto parla solo di 20 milioni di capitale, per salire a 3 miliardi dovrà essere modificato.

Sede «nel Comune di Roma», ma non c’è l’indirizzo

La società «ha sede nel Comune di Roma», dicono il decreto interministeriale e lo statuto, ma in nessuno dei due c’è scritto l’indirizzo. Per ora è una società virtuale, o «volante», non è operativa perché occorrono il piano industriale e la valutazione della Commissione europea che dovrà autorizzare eventuali aiuti di Stato. Oggi Alitalia ha sede nel Comune di Fiumicino, accanto all’aeroporto che è il suo scalo principale. Il cda potrà istituire «sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all’estero».

Occorre la registrazione della Corte dei Conti

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei Conti, passaggio che deve ancora avvenire. Fino alla registrazione il decreto non è completo, solo dopo sarà perfezionato l’atto costitutivo della nuova società.

I compensi: non c’è piena trasparenza

Il decreto di costituzione della Newco dice che il compenso per il presidente è determinato in 70.000 euro lordi annui per il presidente e 35.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri componenti del cda. Ma il decreto non fa piena trasparenza sui compensi, perché rinvia alle decisioni del cda (che non sono pubbliche) la fissazione del compenso per il presidente e per l’amministratore delegato in base alle deleghe, con riferimento all’articolo 2389, comma terzo, del codice civile e all’art. 79 del decreto legge Cura Italia. In base al decreto non si applica alla Newco il tetto alle retribuzioni, pari a 240mila euro, per le società pubbliche non quotate. Cioè i vertici della Nuova Alitalia, in particolare l’a.d. Lazzerini, potranno guadagnare di più. Lazzerini è già direttore commerciale di Alitalia da settembre 2017. Caio ha già detto che il suo incarico non sarà a tempo pieno e continuerà a fare il presidente della Saipem, un’altra società pubblica.