Alitalia: la bad company vince causa con il fisco da oltre 681 milioni

La cartella esattoriale annullata alla bad company

La Commissione tributaria regionale del Lazio in appello ha annullato una cartella esattoriale da oltre 681 milioni milioni emessa nel 2017 dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Alitalia Lai in amministrazione straordinaria. Il contenzioso riguarda l’Ires, l’Iva e l’Irap per gli anni 2005 e 2006, e i relativi aggi.

La bad company svuotata nel 2008

La decisione non riguarda l’attuale Alitalia che è stata commissariata il 2 maggio 2017, ma la vecchia compagnia pubblica svuotata nel 2008 e messa in amministrazione straordinaria dal governo Berlusconi. Dopo la cessione delle attività ai Capitani coraggiosi o «patrioti» fu trasformata in bad company. Questa società fu affidata al commissario Augusto Fantozzi, finché nell’agosto 2011 il governo decise di allargare a tre i commissari. Fantozzi si dimise e furono nominati Stefano Ambrosini, Gianluca Brancadoro, Giovanni Fiori.

Causa persa in primo grado

La compagnia è stata assistita dallo studio legale tributario Dentons. In primo grado Alitalia aveva perso la causa. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma depositata il 31 gennaio 2017 aveva rigettato il ricorso della società contro la cartella esattoriale di pagamento di 660,27 milioni. Invece in secondo grado la Commissione tributaria regionale ha dato ragione alla bad company Alitalia e ha annullato «l’atto oggetto del ricorso in primo grado», cioè la cartella dell’Agenzia delle entrate.

L’insolvenza

Le somme rivendicate dal fisco derivavano da tre avvisi di accertamento di imposte per gli anni 2005 e 2006 contro i quali era stato presentato ricorso, «giudizi ancora pendenti», si legge nella decisione. Alitalia era stata dichiarata insolvente e successivamente ammesse alla procedura dell’amministrazione straordinaria (...). «Per effetto di tale declaratoria d’insolvenza, ai sensi della vigente normativa, il debitore _ si legge nel testo della decisione _ non poteva effettuare alcun pagamento in favore dei creditori, in relazione ai debiti insorti prima della dichiarazione d’insolvenza, ragion per cui i creditori avrebbero dovuto proporre ricorso per l’insinuazione al passivo».