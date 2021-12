Alitalia, arrivano i soldi per il rimborso di biglietti e voucher inutilizzati dopo il 15 ottobre

Chi ha diritto al rimborso

La norma di legge finale, confermata ovviamente nel decreto del Mise, precisa che «l’indennizzo è erogato esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all’importo del titolo del viaggio». Il decreto del Mise stabilisce la modalità di attuazione. Potranno essere rimborsati sia i titolari di biglietti inutilizzati perché emessi per voli successivi al 14 ottobre, sia i titolari di voucher già emessi da Alitalia anche nel periodo precedente, per sostituire voli cancellati (in particolare a causa del Covid), ma che non hanno potuto convertire in biglietti perché, durante la loro validità, Alitalia ha terminato i voli.

L’istanza dei commissari del 9 novembre

Il decreto firmato dal d.g. del Mise Fiorentino cita l’istanza del 9 novembre dei commissari straordinari di Alitalia con la quale è stato richiesto, ai sensi dei tre decreti legge intervenuti sull’argomento, il trasferimento “con ogni consentita urgenza (...) ad Alitalia, sul conto corrente di cui in appresso, delle risorse afferenti ai rimborsi di cui in narrativa sino a capienza di 100 milioni,a fronte di biglietti, voucher e analoghi titoli di viaggio già oggetto di rimborso nel corso dell’anno 2021 per euro 118.068.598,75”. Il conto corrente è presso Intesa Sanpaolo.

Interpellata l’avvocatura dello Stato

Come se non bastasse, a complicare il percorso è stato richiesto anche un parere dell’avvocatura dello Stato, emesso il 7 dicembre. Il parere, secondo quanto si legge nel decreto del Mise, chiarisce che nonostante la Commissione Ue abbia condannato Alitalia a restituire gli aiuti di Stato per 900 milioni (più gli interessi) assegnati nel 2017 dal governo Gentiloni, l’ulteriore erogazione pubblica ad Alitalia dei 100 milioni del fondo biglietti non può essere compensata con i debito per la restituzione dei 900 milioni, in quanto «l’obbligazione pubblica pecuniaria in capo allo Stato italiano è configurabile nei confronti della platea dei titolari dei titoli di viaggio e non nei confronti di Alitalia in a.s. chiamata solamente ad erogare gli indennizzi». «La soluzione prospettata in via alternativa _ dice l’avvocatura _ graverebbe in definitiva gli stessi titolari di titoli di viaggio dell’obbligo di restituzione dell’aiuto dichiarato incompatibile dalla Commissione». Se così fosse stato, per i consumatori sarebbe stata una beffa.