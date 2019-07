Alitalia, arrivate a Mediobanca le offerte di Efromovich, Toto e la lettera di Atlantia. C’è anche Lotito La holding dei Benetton: «Siamo interessati. Ma dobbiamo approfondire il piano industriale e verificare se sostenibile». Di Maio: «Bene le offerte, ora scegliere la più ambiziosa» di Gianni Dragoni

Alitalia, verso una newco a maggioranza pubblica

Sono arrivate, puntuali, a Mediobanca le offerte non vincolanti di Carlo Toto e German Efromovich, due dei pretendenti a entrare nella cordata con Ferrovie dello Stato, Delta e Mef per la Nuova Alitalia. Le risposte dei due imprenditori interessati (e concorrenti) sono arrivate entro il termine delle 18 di oggi, fissato nell’ultima comunicazione che l’advisor delle Fs aveva inviato il 10 luglio. E ha risposto anche Claudio Lotito . Anche Atlantia è interessata all’operazione. La holding dei Benetton però ha mandato una lettera di tono diverso: «Siamo interessati, ma dobbiamo prima approfondire il piano industriale e verificare se è sostenibile», ha detto in sostanza la società guidata da Giovanni Castellucci.

Domani il cda di Fs decide

Fs iero ha confermato: «Sono giunte entro la scadenza odierna quattro conferme di interesse che saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione di domani 15 luglio 2019». Le risposte saranno esaminate domattina, poi l’ad di Fs Gianfranco Battisti invierà una relazione ai commissari di Alitalia e al ministro dello Sviluppo economico, con l’indicazione dei soggetti ammessi al “tavolo” per la discussione finale per il piano industriale, la governance e la precisa indicazione della composizione del consorzio che costituirà la Newco, la nuova società che farà l’offerta per l’acquisto delle attività di Alitalia.

I tempi si allungano

Per l’offerta finale vincolante serve ancora tempo. Non sarà possibile rispettare il termine che, dopo quattro proroghe, scade domani 15 luglio. Si parla di un rinvio di almeno due settimane. Qualcuno ipotizza un rinvio più lungo, ma non si può andare troppo avanti perché da settembre Alitalia potrebbe avere seri problemi di cassa.

Un miliardo di capitale per la Newco

Da quanto stabilito finora nelle trattative si sa che le quote della Newco Nuova Alitalia dovrebbero essere del 35% per Fs, del 10-15% per Delta, del 15% per il Mef. Resta da trovare un socio, o più soci, per il residuo 35-40 per cento, una quota che vale 350-400 milioni. Il capitale della Newco in partenza sarà di un miliardo di euro, ha detto Mediobanca ai pretendenti.