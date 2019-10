Alitalia: Atlantia critica piano Fs-Delta, vertice con il governo I colloqui tra i potenziali soci della Newco Nuova Alitalia non si sono interrotti, ma nelle ultime due settimane non hanno fatto passi avanti e non si profila un accordo. La trattativa è in panne e il tempo sta per scadere. Il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività di Alitalia dai commissari. Atlantia chiede chiarezza su concessione Autostrade di Gianni Dragoni

Alitalia, la storia di un salvataggio difficile

La trattativa per la partecipazione di Atlantia al salvataggio di Alitalia rischia di saltare. La società dei Benetton ha espresso critiche al piano industriale messo a punto da Fs e Delta in una lettera al ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli. Oggi è previsto un incontro tra Fs, Delta e la società dei Benetton con il governo, ci sarà il Mise e probabilmente il Mef, e i commissari della compagnia.

Trattativa in panne

I colloqui tra i potenziali soci della Newco Nuova Alitalia non si sono interrotti, ma nelle ultime due settimane non hanno fatto passi avanti. La trattativa è in panne e il tempo sta per scadere. Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività di Alitalia dai commissari, ma il tempo sta per scadere e non si profila un accordo. Il piano industriale non viene considerato di sviluppo, ma di sopravvivenza, soprattutto da Atlantia, che è andata all'attacco con una lettera inviata direttamente al governo. La società dei Benetton fa capire che potrebbe sfilarsi dall'operazione, ma si preoccupa anche della concessione per Autostrade per l'Italia, non solo del piano Alitalia, come spiegehremo più avanti.

La posizione di Delta

Lo stallo nel negoziato, secondo fonti industriali, è dovuto soprattutto alla posizione di Delta. La compagnia americana non ha dato disponibilità a incrementare le rotte transatlantiche previste per Alitalia nel piano messo a punto da Delta con Fs nei mesi scorsi e sottoposto, da fine luglio, anche ad Atlantia, entrata nelle trattative come potenziale quarto socio della cordata. Il capitale previsto è un miliardo di euro, le Fs avrebbero almeno il 35% della Newco (Atlantia la stessa quota), il Mef circa il 15%, Delta il 10 per cento.

