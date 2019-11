Alitalia al bivio finale tra Delta e Lufthansa

Le rotte transatlantiche

Sulle rotte transatlantiche Delta non ha fatto aperture alle richieste di Atlantia, che chiedeva più rotte da subito per il NordAmerica e un miglior posizionamento di Alitalia nella nuova joint venture transatlantica Blue Skies, nella quale c'è anche Air France-Klm, il vero freno alla crescita di Alitalia. Fonti vicine al dossier dicono che Delta dà garanzie sulla crescita in NordAmerica.

Atlantia filo-Lufthansa

Questo però non basterebbe alla società dei Benetton, che attende di conoscere la posizione finale di Lufthansa. Luciano Benetton ha già elogiato pubblicamente il vettore tedesco, in chiara funzione anti-Delta.

Il cda di Lufthansa

Lufthansa ha discusso la posizione finale in un cda nel tardo pomeriggio. Da Colonia non sono trapelate indiscrezioni. Secondo fonti autorevoli il cda si sarebbe concluso in tarda serata. Chi ha seguito gli incontri con Fs riferisce che l'interesse dei tedeschi è limitato a un'alleanza commerciale con Alitalia, senza coinvolgimento azionario nella Newco.

I tedeschi offrono un’alleanza commerciale

Per i tedeschi _ ha detto l’a.d., Carsten Spohr il 7 novembre _ un potenziale coinvolgimento azionario sarebbe possibile solo in un’Alitalia ristrutturata, dopo una cura che prevede 6.000 esuberi e che andrebbe prima concordata con i sindacati. Se questa posizione venisse confermata dal cda di Lufthansa sarebbe inaccettabile per Fs e per il governo.

Spohr: «Per Alitalia conta più il partner dei soldi»

In un'intervista al quotidiano Handelsblatt il 14 novembre, Spohr ha affermato che per Alitalia è più importante trovare «il giusto partner commerciale» che un investitore. «Alitalia è un marchio che ha il potenziale di diventare di nuovo premium se trova il giusto partner commerciale», ha detto Spohr. «Per questo - ha aggiunto - sono anche sorpreso che per la politica italiana sia così tanto più importante la questione di chi ci investe quanto. È più sul giusto partner di cooperazione che si deciderà il fatto se Alitalia ritroverà la strada del successo».